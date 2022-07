25 lug 2022 12:15

FUGA DA FORZA ITALIA! - LA SVOLTA TRUCE DI BERLUSCONI CONTINUA A PRODURRE EFFETTI: ANCHE LA DEPUTATA ANNALISA BARONI LASCIA IL PARTITO. “LA POSIZIONE POLITICA ASSUNTA IN PIENA CRISI DI GOVERNO È STATA SCONCERTANTE. MAI MI SAREI ASPETTATA CHE FORZA ITALIA SCIPPASSE A CONTE LA RESPONSABILITÀ DI FAR CADERE L’ESECUTIVO” – “NON MI RICONOSCO PIÙ IN QUESTA FORZA ITALIA, CHE DA TEMPO INSEGUE SALVINI E IL SUO POPULISMO…”