FUMATA NERA SUL BILANCIO UE: AL PRIMO CONSIGLIO EUROPEO SENZA IL REGNO UNITO I 27 NON HANNO RAGGIUNTO L’INTESA, IL PRESIDENTE UE CHARLES MICHEL: «POSIZIONI DISTANTI, SONO IN GIOCO FORTI INTERESSI DEGLI STATI ». LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE VON DER LEYEN: «QUESTA È LA DEMOCRAZIA. ABBIAMO 27 STATI MEMBRI CON 27 DIVERSI INTERESSI DIVERSI

«Non è stato possibile raggiungere un accordo, abbiamo bisogno di più tempo». Questo l'annuncio del presidente della Ue Charles Michel al termine della riunione del Consiglio europeo chiuso senza un accordo sul bilancio Ue. Michel ha aggiunto che «non è stato possibile raggiungere l'unanimità» sul documento tecnico stilato al termine della lunga giornata di confronti bilaterali e multilaterali in vari formati.

«L'impegno continuerà nei prossimi giorni e nella prossime settimane, i tempi a disposizione sono stretti», ha indicato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Non sembra al momento che sia stato fissato un prossimo appuntamento. Michel ha parlato genericamente di un incontro «futuro». «Sono necessarie consultazioni informali» per verificare il modo in cui procedere. In ogni caso «le cifre sono sul tavolo».

Il presidente Ue ha indicato anche che «sono in gioco forti interessi degli Stati», che conta anche «l'opinione dei parlamenti nazionali».

Sta di fatto che al primo Consiglio europeo senza il Regno Unito i Ventisette per ora hanno fallito l'obiettivo di raggiungere un'intesa sul bilancio 2021-2027. «Il tempo a disposizione è poco per arrivare a un accordo sul bilancio 2021-2027 dell'Unione Europea e non correre il rischio di perdere i finanziamenti per Erasmus o per le regioni più, avverte la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. «Questa è la democrazia – prosegue –. Abbiamo 27 Stati membri con 27 diversi interessi diversi. E’ una buona tradizione dibattere punti di vista diversi, le diverse enfasi, i diversi focus presentati dai diversi Stati membri, che sia la coesione, l'agricoltura o le nuove priorità».

