FUORI DONALD, ARRIVA RONALD - PARTE DALLA FLORIDA LA SFIDA DI RON DESANTIS ALLA NOMINATION DI TRUMP. IL GOVERNATORE DEL “SUNSHINE STATE” STA RACCOGLIENDO FINANZIAMENTI DA TUTTA L’AMERICA. SIGNIFICA CHE ANCHE L’ESTABLISHMENT REPUBBLICANO È STUFO DELL’EX PRESIDENTE E PUNTA SU DI LUI PER IL 2024 - VIDEO

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

La fonte è un autorevole " fat cat " repubblicano, quelli che cacciano milioni di dollari per finanziare le campagne elettorali, e rivela: «Ron DeSantis usa la stessa strategia di Bush, quando era governatore del Texas e preparava la corsa alla Casa Bianca. Sfrutta la campagna per la rielezione in Florida per presentarsi a livello nazionale e definire il programma presidenziale.

Raccoglie finanziamenti da tutta l'America, e ha già in banca oltre 70 milioni di dollari, troppi per un'elezione locale. Significa che l'establishment repubblicano stanco di Trump già punta su di lui per il 2024».

I sondaggi lo confermano. Oggi DeSantis batterebbe il più insidioso concorrente alla poltrona di governatore della Florida, Charlie Crist, di almeno sei punti, e staccherebbe tutti i rivali del Gop nelle primarie presidenziali, se Donald non si ricandidasse. Un rilevamento YouGov di dicembre, però, dimostra che anche la distanza dall'ex presidente si sta riducendo, col primo al 44% e l'ex delfino al 23%.

Ron è il portabandiera del "trumpismo senza Trump", a maggior ragione ora che il partito si spacca sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, e si capisce da come viene attaccato. Donald lo critica perché non rivela se ha fatto il vaccino contro il Covid: «Non ha fegato». Poi è infuriato perché non ha piegato il ginocchio, garantendo che non si candiderà alla Casa Bianca se Donald si ripresenterà.

«È troppo, non posso farlo», ha risposto Ron. La determinazione di DeSantis è scritta nella sua storia. Pronipote di italiani sbarcati ad Ellis Island all'inizio del secolo scorso, suo padre installava i box della Nielsen per l'audience televisiva.

A scuola era campione di baseball, fino alle Little League World Series, ma poi era entrato a Yale per la laurea e ad Harvard per la specializzazione in legge. Poteva scegliere qualsiasi lavoro, ma si era arruolato in Marina nel servizio legale, lavorando a Guantanamo e con il Seal Team One a Fallujah. Al ritorno si era candidato alla Camera e il resto è storia, che nella sua mente è appena cominciata.

Lo conferma durante una roundtable convocata per parlare di immigrazione, tema su cui Trump costruì la campagna del 2016: «Biden è un disastro, 2 milioni di illegali in un anno. Vengono da tutto il mondo, Africa, Medio Oriente, Sudamerica. Dicono che sono minorenni, ma in media hanno fra 15 e 17 anni, l'età in cui si fa il militare. L'amministrazione li trasporta di notte negli Stati dove li scarica». (…)

