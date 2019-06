FUORI QUATTRO! - NON POTENDO LICENZIARE SE STESSA, LA CASELLATI HA LICENZIATO IL SUO QUARTO PORTAVOCE IN UN ANNO - DEVE ESSERE COMPITO IMMANE IMBELLETTARE LA FIGURA DEL PRESIDENTE DEL SENATO: MA GIÀ DA SENATRICE SEMPLICE AVEVA CAMBIATO ASSISTENTI COME KLEENEX. MA PARE CHE DIETRO A TUTTE QUESTE DEFENESTRAZIONI CI SIA L’OMBRA DEL SUO CAPO DI GABINETTO FRANCESCO NITTO PALMA...

La Casellati ha licenziato il suo quarto portavoce in un anno. Il primo: Massimo Perrino ex capo ufficio stampa gruppo Fi e poi Ncd Senato;

Il secondo: Antonio Bettanini, socialista, mitico portavoce di Martelli ai tempi degli attentati di Falcone e Borsellino;

Il terzo: Maurizio Caprara del Corriere e già portavoce di Napolitano al secondo mandato;

Il quarto: Annalaura Bussa, capo servizio dell’Ansa Senato, fatta fuori ieri.

La presidente è capricciosa e già da senatrice semplice aveva cambiato assistenti come kleenex. Ma pare che dietro a tutte queste defenestrazioni ci sia l’ombra del suo capo di gabinetto Francesco Nitto Palma...

Dal “Fatto quotidiano”

CASELLATI E GRETA THUNBERG

Va costruito al più presto un monumento ai portavoce del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

L' ultimo caduto, il quarto in un anno, è Anna Laura Bussa, che s' è dimessa dopo tre mesi di incarico e dopo l'addio di Massimo Perrino, Antonio Bettanini, Maurizio Caprara. Comunicatori professionisti oppure stimati giornalisti, nessuno è riuscito a soddisfare (e sopportare) le aspirazioni mediatiche di Casellati, che al solito non riflettono il principio di realtà. Sarà l'alta quota dell'alta carica.

matteo salvini maria elisabetta alberti casellati a vinitaly 2018

Deve essere compito immane imbellettare la figura di un presidente del Senato che per i suoi capricci fa indignare il personale di Alitalia, che per i suoi interessi fa coincidere i viaggi istituzionali con i concerti del figlio Alvise (è accaduto l'anno scorso a New York), che omaggia la Fondazione Iseni promotrice dei progetti sul cicloturismo della figlia Ludovica, che ha trasformato l' appartamento di palazzo Giustiniani in un salotto romano per cene di vario tipo, che ha allestito attorno a sé un'ampia corte di ferro e altri, tanti, racconti o aneddoti che il Fatto ha segnalato.

Niente, però, scalfisce le ambizioni di Casellati, che da Palazzo Madama s' immagina a Palazzo Chigi per un governo di emergenza nazionale o al Quirinale dopo Sergio Mattarella. E siccome ancora non si odono folle adoranti davanti a Palazzo Giustiniani, tranne il continuo andirivieni dei commensali, ecco che licenzia o fa licenziare chi le porta la voce, non potendo licenziare se stessa. Perché lo specchio che ci riflette, citando Jorge Luis Borges, è troppo abominevole per accettarlo. Avanti un altro specchio.

