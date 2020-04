FUORI! - CON O SENZA IL PERMESSO UFFICIALE, CON O SENZA NEW YORK E LA CALIFORNIA, IL POPOLO AMERICANO SI LIBERERÀ DALL'ISOLAMENTO DEL CORONAVIRUS E TORNERÀ AL LAVORO. NON È L'ASCESA DELL'ANTISCIENZA. È L'UMANITÀ CHE RISTABILISCE L'EQUILIBRIO SOCIALE - LA PRIMAVERA TRASCINERA' LA GENTE FUORI IN MASSA. I COCKTAIL PARTY DI ZOOM SONO STATI DIVERTENTI, MA QUESTO NON È IL FUTURO DEL COMPORTAMENTO UMANO. E IL COVID SARÀ GESTITO COME UNA MALATTIA CRONICA, NON COME L'UNICA MALATTIA...

Dal Wall Street Journal – estratto

WALL STREET JOURNAL

Il modello di blocco del coronavirus sta per crollare sotto il suo stesso peso, minato dalla politica, dalla confusione sul virus stesso e dalle basi della natura umana, scrive il WSJ. I “lockdowners” democratici come il governatore del Connecticut, Ned Lamont, attaccano gli “openers” Repubblicani come il governatore della Georgia, Brian Kemp. Il Washington Post collega le proteste contro la chiusura all'"apparato istituzionale dei fratelli Koch".

proteste contro il lockdown negli usa 8

Ma le dimostrazioni anti-lockdown stanno scoppiando in tutto il paese… Il suicidio economico non è un comportamento normale, quindi aspettatevi che i piccoli negozi e i proprietari di ristoranti comincino ad aprire tranquillamente.

Le autorità pubbliche, spesso con buone intenzioni, hanno inviato messaggi contrastanti. Abbiamo avuto tutti un corso accelerato nella natura incerta e nei limiti delle conoscenze scientifiche. La complessa controversia fomentata nei talk show della domenica mattina tra i governatori e il presidente Trump sui test ha per lo più elevato l'impazienza del pubblico.

donald trump e anthony fauci 1

Il disaccordo tra gli specialisti e gli statistici sul decorso del coronavirus sta ritardando le decisioni necessarie per consentire interventi chirurgici per il cancro, le malattie cardiache e altre gravi condizioni.

proteste contro il lockdown in colorado 8

Gli ospedali degli stati e delle contee con bassa incidenza di coronavirus - e ce ne sono molti - riempiranno questo vuoto decisionale semplicemente procedendo con gli interventi chirurgici. Una volta che gli oncologi e i cardiologi torneranno al lavoro senza essere arrestati, altri vedranno il via libera per farlo. Anche il terreno morale ed etico sotto l'argomento che giustifica l'isolamento, che salva vite umane, si è spostato.

proteste contro il lockdown negli usa 10

Alcuni medici sostengono che l'isolamento sta sopprimendo i programmi di vaccinazione in Africa e altrove e aumenterà l'incidenza di morte infantile e di danni da polio, febbre gialla e meningite. L'allontanamento sociale cederà rapidamente il passo a milioni di anni di comportamenti umani appresi, non ai tweet di Trump.

proteste contro il lockdown negli usa 11

La gente non resterà rinchiusa a tempo indeterminato. Le temperature primaverili (e la febbre primaverile) trascineranno la gente fuori in massa, anche a New York e San Francisco. I posti di lavoro si apriranno e la barriera di 2 metri cadrà mentre la gente si riunirà in gruppi per un caffè, per strada, sulle panchine, nei parchi, nei bar e lungo Main Street. I cocktail party di Zoom sono stati divertenti, ma questo non è il futuro del comportamento umano.

tamponi drive in coronavirus

Le periferie si stanno già sbloccando da sole. Si sente parlare di chiese, come i cristiani delle catacombe del terzo secolo, che aprono segretamente le loro porte per la preghiera privata individuale. Gli stati blu come New York, New Jersey, Illinois e California possono persistere con serrate intransigenti, se lo desiderano, ma altri stati meno densamente popolati e con migliori dati di coronavirus non aspetteranno.

Per quanto riguarda il virus in sé, è impossibile continuare a considerarlo come una piaga quotidiana inarrestabile. Deve diventare qualcosa che possiamo comprendere. L'argomentazione più convincente a favore dell'isolamento, fatta da Anthony Fauci e Deborah Birx fin dal primo giorno, è stata quella di appiattire la curva per evitare il collasso del sistema ospedaliero.

DONALD TRUMP DEBORAH BIRX

I milioni di americani hanno aderito a questa strategia di soppressione e hanno raggiunto il suo obiettivo: la capacità ospedaliera si sta normalizzando nella maggior parte delle grandi città. La capacità in altri stati chiusi non è mai diventata un problema. Siamo vicini a un momento inevitabile: Covid sarà gestito come una malattia cronica, non come l'unica malattia.

……

coronavirus new york

I problemi di riapertura di New York, con il suo pendolarismo di massa e la densità di distretti commerciali, non sono tipici per la maggior parte dell'America. Il coronavirus post picco sarà una battaglia, ma non sarà il D-Day. L'intero paese ha appena fatto il D-Day del coronavirus, e noi siamo sopravvissuti.

la copertina del new yorker sul coronavirus

Con o senza il permesso ufficiale, con o senza New York e la California, il popolo americano si libererà dall'isolamento del coronavirus e tornerà al lavoro. Non è l'ascesa dell'antiscienza. È l'umanità che ristabilisce l'equilibrio sociale. Per questo non abbiamo bisogno di istruzioni.

proteste contro il lockdown in colorado 10 proteste contro il lockdown in colorado 11 proteste contro il lockdown in colorado 3 proteste contro il lockdown in colorado 6 proteste contro il lockdown negli usa 5 proteste contro il lockdown negli usa 7 proteste contro il lockdown in colorado 1 proteste contro il lockdown negli usa 1 proteste contro il lockdown negli usa 4 proteste contro il lockdown negli usa 6 proteste contro il lockdown in colorado 7 donald trump nomina mike pence responsabile per l'emergenza coronavirus