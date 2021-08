FUORTES E CHIARO – PER AZZERARE IL DEFICIT DELLA RAI, L'AD CARLO FUORTES DÀ UNA SFORBICIATA E, COME DAGO-ANTICIPATO, HA COMINCIATO DAL PAPA ORDINANDO UNA DRASTICA RIDUZIONE DELLA COPERTURA DEL PROSSIMO VIAGGIO DI FRANCESCO IN UNGHERIA E SLOVACCHIA - HA GIÀ INVIATO A TUTTI I DIRETTORI LE LETTERE CON L'INDICAZIONE DEI TAGLI DA FARE DA QUI A DICEMBRE E HA IMPOSTO IL "LEI" A CHIUNQUE, DALL'ULTIMO DEGLI USCIERI AI TOP MANAGER (TANT’È CHE A VIALE MAZZINI L’HANNO GIÀ RIBATTEZZATO “NAPOLEONE”)

CARLO FUORTES MARINELLA SOLDI

1 - FUORTES, I TAGLI, LI HA COMINCIATI CON IL PAPA! IL NOVELLO AD RAI HA ORDINATO UNA DRASTICA RIDUZIONE DELLA COPERTURA DEL PROSSIMO VIAGGIO DI FRANCESCO IN UNGHERIA E SLOVACCHIA - PARE CHE LA BINDIANA PATERNITI (DIRETTORE PER L'OFFERTA INFORMATIVA) E MASSIMO MILONE (RESPONBILE DI RAI VATICANO) ABBIANO ASSICURATO A FUORTES UNA MEGA BALLA: CHE PAROLIN SIA D'ACCORDO – DAL 1954, LA RAI VENDE I SERVIZI SUL PAPA A 98 EMITTENTI DELL’EUROVISIONE, GUADAGNANDOCI…

CARLO FUORTES

2 - NELLA RAI DI FUORTES MOLTI TAGLI, VIA I PARTITI E OBBLIGO DEL "LEI"

Estratto dell'articolo di Giovanna Vitale per "la Repubblica"

In Rai vige, dacché è nata, la "regola delle tre P", iniziale che sta a indicare le massime cariche civili e religiose del Paese: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Papa. Ebbene su queste tre autorità la copertura del servizio pubblico, specie durante le missioni in terra straniera, è sempre stata totale (da qualche anno attenuata solo per il premier), con tutti i vari Tg incaricati di seguirne le cronache senza badare a spese.

bergoglio

L'uso del passato prossimo è però d'obbligo. Perché con l'arrivo al vertice di Carlo Fuortes, il manager della cultura spedito da Draghi a risanare la Tv di Stato, la musica potrebbe cambiare radicalmente. La prova generale si farà a settembre, in occasione del viaggio apostolico di Francesco in Ungheria e Slovacchia, dove per la prima volta sono state autorizzate a partire soltanto due testate giornalistiche, che poi cederanno le immagini alle altre due, confezionando i servizi da Roma. Con un taglio del personale in trasferta di circa il 40%.

È l'esempio che meglio racconta la cura da cavallo, senza timori reverenziali, che il neo-ad ha intenzione di applicare a Viale Mazzini. Dove, lo ha già detto in Cda e ripetuto in Vigilanza, non saranno più approvati budget in perdita. Tant' è che fra i suoi primi atti c'è stata la revisione del previsionale che, senza andare per il sottile, azzera il deficit di 57 milioni previsto dalla precedente gestione.

Stefano Coletta

(...) A Rai1 è stato imposto di sforbiciare quasi un milione; altrettanto a Rai2 e Rai3 insieme; alla Comunicazione 150mila euro (intorno al 4%); 50mila all'Ufficio Studi (il 25%). Il taglio più consistente riguarda la Rai per il Sociale, dove la decurtazione sfiora il 30%: 300mila euro su un budget di circa un milione.

«La Rai in tre anni ha peggiorato la sua situazione finanziaria di circa 300 milioni, perdite che non possono essere ripianate dallo Stato», ha ribadito Fuortes in Parlamento. «In tre-quattro anni, se si continuava con questa dinamica, si portavano i libri in tribunale. E credo che né io, né la presidente, né il Cda che all'unanimità ha votato a favore di questi tremendi tagli, vogliamo portare i libri dell'azienda in tribunale».

CARLO FUORTES

(...) Ribattezzato Napoleone per la postura con la quale si aggira nel palazzo affacciato sul cavallo bronzeo che è il simbolo Rai - mano sul petto quando parla, piglio decisionista - Fuortes ha già inviato a tutti i direttori le lettere con l'indicazione dei tagli da fare da qui a dicembre.

Stabiliti discrezionalmente insieme al capo delle Finanze Giuseppe Pasciucco, senza discuterli prima con i responsabili delle strutture. Ha vietato ai consiglieri di amministrazione di parlare con l'esterno e con le strutture interne. Ha imposto il "lei" a chiunque, dall'ultimo degli uscieri ai top manager. (...)

carlo fuortes foto di bacco (2)