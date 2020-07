IL FURORE DEI GRILLINI SULL’OMICIDIO STRADALE QUANTO SAREBBE COSTATO A BEPPE GRILLO? - MATTIA FELTRI: “MI DISPIACE QUANDO PER QUELLA TRAGEDIA, IN CUI MORIRONO UN AMICO DEL COMICO CON LA MOGLIE E IL BIMBO DI NOVE ANNI, GRILLO VIENE CHIAMATO ASSASSINO. SI ERA AVVENTURATO SU UN SENTIERO MONTANO IN CUI C'ERA DIVIETO DI TRANSITO, E LA GRAVE IMPRUDENZA GLI È COSTATA UN ANNO E QUATTRO MESI, CON LA CONDIZIONALE, SECONDO UN CODICE NON ANCORA BARBARICO. DI CERTO PIACERÀ A LUI DI NON ESSERE STATO GIUDICATO CON LA FEROCIA DEGLI ONESTI”

Mattia Feltri per “la Stampa”

mattia feltri

Le migliori teste del ministero della Giustizia hanno accertato l'inefficacia dell'introduzione del reato di omicidio stradale. O meglio, è efficace perché i pirati stanno in galera di più, ma non lo è perché i casi di pirateria non calano. La riforma è del 2016, una di quelle marce trionfali dell'unanimità parlamentare (tranne sporadici dissensi) che trova una formidabile applicazione quando c'è da menare sui poveracci. Prima del 2016, a provocare morti al volante si rischiavano sino a dodici anni, poi diciotto.

Ricordo i petti gonfi per la civiltà della norma (io vivrò in un altro mondo, ma continuo a non capire l'utilità del carcere agli automobilisti sconsiderati) e per le luminose prospettive della deterrenza, e sebbene esista una regola immutabile: aumentare le pene non ha mai diminuito i reati. E infatti in quattro anni non è cambiato nulla. Quindi? Facile. Sotto la cogitabonda direzione del ministro Bonafede, si è deciso che, se l'inasprimento delle pene non ha funzionato, bisognerà inasprirle un po' di più.

7 DICEMBRE 1981 - INCIDENTE STRADALE DI BEPPE GRILLO CON LA SUA CHEVROLET

Si arriverà a suggerire il taglio delle mani, ma intanto La Stampa ha pubblicato la notizia della carcassa dell'auto di Beppe Grillo abbandonata da quarant' anni in uno strapiombo, e nella quale morirono un amico dell'allora giovane comico con la moglie e il bimbo di nove anni. Grillo si era avventurato su un sentiero montano in cui c'era divieto di transito, e la grave imprudenza gli è costata un anno e quattro mesi, con la condizionale, secondo un codice non ancora barbarico. Mi dispiace quando per quella tragedia Grillo viene chiamato assassino, di certo piacerà a lui di non essere stato giudicato con la ferocia degli Onesti.

I RESTI DELLA CHEVROLET DI BEPPE GRILLO 7 DICEMBRE 1981 - INCIDENTE STRADALE DI BEPPE GRILLO CON LA SUA CHEVROLET BEPPE GRILLO