https://video.corriere.it/politica/il-gelo-con-macron-il-rimprovero-a-biden-il-selfie-ritoccato-il-primo-giorno-di-meloni-al-g7-in-puglia/41599396-1c04-4efe-8662-fa183a470xlk

mattarella macron meloni g7 cena castello svevo di brindisi

Monica Guerzoni per corriere.it

È alle nove e mezzo della sera pugliese, nello scintillio del Castello svevo di Brindisi vestito a festa, che lo scontro senza precedenti tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron appare in tutta la sua virulenza politica. Il grande sconfitto delle elezioni europee scende dall’auto blu dopo un tempo che appare infinito e si trattiene al telefono.

Finalmente si incammina sul tappeto rosso, si aggiusta più volte capelli e giacca e, in evidente disagio, si tuffa nell’abbraccio con Sergio Mattarella. La premier lo trafigge con uno dei suoi sguardi diagonali e quando Macron le bacia freddamente la mano, lei ricambia con uno sguardo di marmo.

(...)

baciamano macron a meloni g7 cena castello svevo di brindisi

Il presidente francese le dirà poco più tardi, le parole destinate a incrinare la soddisfazione della premier italiana per una «giornata storica». I giornalisti si assiepano sullo scalone per ascoltare l’ex enfant prodige dell’Eliseo che sfoga il suo risentimento. Dispiaciuto che nel testo finale del G7 non ci sia il passaggio sull’aborto? «Sì, mi dispiace... Mi dispiace ma lo rispetto, perché è stata una scelta sovrana del vostro popolo». Un attacco politico che lo staff della premier aveva cercato in ogni modo di schivare.

mattarella macron meloni g7 cena castello svevo di brindisi

Meloni è furibonda. Sa bene che Macron ha provato a sporcare il «suo» G7 perché sta rischiando l’osso del collo. Ha chiaro che il vero obiettivo è impedire la saldatura di un patto tra Meloni e l’arcinemica Marine Le Pen, l’altra leader della destra europea. Ma non pensava che, per quanto azzoppato dall’esito impietoso delle urne, Macron sarebbe arrivato a tanto: a buttare nello scontro l’unità dei sette grandi su dossier strategici come Gaza e Ucraina, intelligenza artificiale, Africa e tratta dei migranti.

Alle nove della sera pugliese, quando ha messo a verbale la sua rabbia, la premier si è persino morsa la lingua: «Profondamente sbagliato, in tempi difficili come questi, fare campagna elettorale utilizzando un forum prezioso come il G7». Lo scontro avrà un impatto sulle trattative per le nomine apicali della Ue, tanto è evidente a Meloni il tentativo di Macron di isolarla, buttarla fuori dai giochi, provando ad additarla come la leader di un Paese arretrato sui diritti civili.

mattarella macron meloni g7 cena castello svevo di brindisi

L’irritazione verso Macron è andata crescendo sin dal mattino, con i giornali pieni di titoli sul «blitz» italiano per cancellare l’aborto dalle conclusioni del summit. La paura che il successo del G7 possa essere offuscato dal caso che, a Roma, ha scatenato le opposizioni, aveva spinto fonti italiane ad aggiustare la narrazione: Meloni non ha mai sbianchettato la bozza, in cui si fa esplicito riferimento al testo finale del G7 di Hiroshima, dove la parola aborto era presente. «Tutta panna, montata dalla stampa»... Eufemismi. Quale sia la lettura della premier lo farà capire lei stessa: dalla Francia «una grande scorrettezza».

macron meloni g7 emmanuel macron giorgia meloni - g7 borgo egnazia mattarella macron meloni g7 cena castello svevo di brindisi emmanuel macron giorgia meloni - g7 borgo egnazia emmanuel macron giorgia meloni - g7 borgo egnazia mattarella macron meloni g7 cena castello svevo di brindisi