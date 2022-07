10 lug 2022 13:40

GAFFEUR-IN-CHIEF! – JOE BIDEN NE COMBINA UN’ALTRA DELLE SUE. DURANTE LA CONFERENZA STAMPA PER ANNUNCIARE LA FIRMA DELL’ORDINE ESECUTIVO PER SOSTENERE IL DIRITTO ALL’ABORTO NEGLI USA, LEGGE LE INDICAZIONI SUL GOBBO: “FINE DELLA CITAZIONE, RIPETI LA FRASE” – ORMAI È TALMENTE TELECOMANDATO CHE PURE LE INDICAZIONI LO MANDANO IN TILT… VIDEO