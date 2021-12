8 dic 2021 17:25

IL GALLETTO MACRON ABBASSA LA CRESTA – LA CANDIDATURA DELLA MODERATA VALERIE PECRESSE PER I “REPUBLICAINS” INGUAIA IL PRESIDENTE FRANCESE – SECONDO UN SONDAGGIO MANDATO IN ONDA DA “BFMTV”, IN UN EVENTUALE BALLOTTAGGIO CON IL TOYBOY DELL’ELISEO, SAREBBE LEI A VINCERE, CON IL 52% - AL PRIMO TURNO IL PORTACIPRIA DI BRIGITTE SAREBBE ANCORA PRIMO CON IL 23%, MA PERDE DUE PUNTI RISPETTO ALLE RILEVAZIONI PRECEDENTI…