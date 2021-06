1 giu 2021 13:36

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI HA ORDINATO ALL'ASSOCIAZIONE "ROUSSEAU" DI CONSEGNARE AL M5S TUTTI I DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI AL MOVIMENTO - IL SILURO GRILLINO A DAVIDE CASALEGGIO: "DISPIACE AVER PERSO TEMPO A CAUSA DEGLI OSTACOLI CHE IN MANIERA STRUMENTALE SONO STATI MESSI IN CAMPO DA QUALCUNO PER RALLENTARE IL PROCESSO DI RIFONDAZIONE DEL MOVIMENTO A CUI STA LAVORANDO GIUSEPPE CONTE E CHE LA COMUNITÀ DEL MOVIMENTO 5 STELLE ATTENDE CON IMPAZIENZA…"