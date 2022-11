GELMINI IN “AZIONE”! – C'È L'EX MINISTRO DIETRO ALL’USCITA DELLA MORATTI DAL CENTRODESTRA E ALLA SUA CANDIDATURA CON IL TERZO POLO - NON DITE A LICIA RONZULLI CHE, NELLA SUA LOMBARDIA, LA NEMICA "MARY STAR" STA PORTANDO DALLA SUA PARTE MOLTI FORZISTI E LEGHISTI: HA GIÀ INSERITO NELLA SQUADRA DI “MESTIZIA” L’EX ASSESSORE REGIONALE MATTINZOLI, L’EX DEPUTATA AZZURRA ANNA LISA BARONI, E STA PER CHIUDERE ANCHE IL COLPACCIO: L’EX LEGHISTA RAFFAELE VOLPI, GIÀ PRESIDENTE DEL COPASIR

DAGOREPORT

letizia moratti mariastella gelmini

Mentre sono appena partite (giovedì 10 novembre, dalle ore 10.30) le elezioni dei Presidenti delle Commissioni al Senato, non vi è una sola donna tra gli eletti ieri alla Camera al vertice di quattordici commissioni.

Eppure, al di là delle talvolta pretestuose quote rosa, è veramente tutto al femminile lo scacchiere della politica italiana in questo momento. Il catfight dello Xanax celebrato a Palazzo Madama lo scorso luglio tra Licia Ronzulli e Maria Stella Gelmini ha prodotto risultati oltre ogni possibile aspettativa.

licia ronzulli urla contro la gelmini

“Mary Star” non solo non ha toccato alcun ansiolitico ma, in silenzio e pazientemente, ha tessuto, una per una, tutte le fila che portano all'uscita di Letizia Moratti dal centro destra e alla sua candidatura con il Terzo Polo per le regionali della Lombardia del 2023.

maria stella gelmini silvio berlusconi

La vendicativa ex azzurra Gelmini, passata ad Azione, conosce il territorio e sa come raccogliere endorsement e preferenze, e porta in eredità alla nuova "destra di sinistra" (Terzo Polo) un metodo di acquisizione di voti che per decenni ha fatto della Lombardia la roccaforte del centrodestra. Le Regionali si vincono sommando preferenze, cordate di potere, gruppi di interesse.

licia ronzulli silvio berlusconi

Se “Kiss me Licia” sta tutt'ora pagando per il suo narcisistico, e malcelato, esibizionismo, la sua rivale Gelmini si muove nell'ombra. Da tempo è impegnata in una serrata campagna acquisti che ha portato all'ingresso nella squadra di Lady Moratti dell’ex assessore regionale Alessandro Mattinzoli e dell'ex deputata azzurra di Mantova. Anna Lisa Baroni.

RAFFAELE VOLPI

La Gelmini in questi giorni sta portando a termine il grande colpo: l'ingresso in squadra di Raffaele Volpi, ex leghista già presidente del Copasir. Questa sua capacità di "Azione" è stata apprezzata in particolar modo da Renzi. "Forse troppo" mormorano da Montecitorio (Maria Elena Boschi) e da Palazzo Madama (Raffaella Paita).

alessandro mattinzoli

mariastella gelmini silvio berlusconi

ANNA LISA BARONI

raffaele volpi

mariastella gelmini letizia moratti ai funerali di alda merini SILVIO BERLUSCONI LICIA RONZULLI GELMINI - BERLUSCONI - BERNINI gelmini ronzulli BERLUSCONI CARFAGNA GELMINI gelmini ronzulli mariastella gelmini letizia moratti