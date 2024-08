Scusate l'off topic, ma volevo segnalarvi ciò che ha detto Vannacci ieri sera da @giusbrindisi, specialmente nella parte centrale del video "Per dimostrare di essere un uomo, mi slaccerei i pantaloni adesso... e quella signora che ride, potrebbe essere stupida". pic.twitter.com/9kmR0ZfrI2 — MarcRouge (@MarcRouge2) August 8, 2024

Le «tessere» di Vannacci agitano la Lega Lui: non sorprendetevi E sarà alla festa di Estratto dell’articolo di Marco Cremonesi per il “Corriere della Sera”

roberto vannacci roberta parigiani 1

«Io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista... Io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista...». Canta Roberto Vannacci, e canta L’avvelenata di Francesco Guccini. Con una concessione inattesa al politicamente corretto: proseguendo cita «io omosessuale», quando Guccini — correva il 1976 — scrive proprio «Io fr...».

A mettere in moto l’ugola del generale è il descriversi negli infiniti modi in cui l’ha raccontato la stampa in questi mesi turbinosi di discesa in campo, un «Uno, nessuno, centomila» pirandelliano.

roberto vannacci su facebook invita roberta parigiani a slacciargli i pantaloni

[...] l’annuncio del tesseramento dei sostenitori del comitato «Il mondo al contrario», se non avrà stupito il vice segretario leghista Andrea Crippa e nemmeno l’ultra salviniano Igor Iezzi, qualche sorpresa dentro la Lega l’ha suscitata. «E perché mai? — si chiede il generale —. È dall’agosto scorso che il comitato ha aperto il tesseramento. Non vedo motivi di stupore».

Il neo europarlamentare leghista ricorda che il comitato fondato da Fabio Filomeni e intitolato al suo primo libro «è del tutto indipendente da me, io non c’entro». Però, dice, «se l’associazione da culturale si trasformasse in politica, non vedrei motivi di scandalo. Il comitato si federerebbe con la Lega. Ma badi: non dico che succederà».

Certo, riflette il generale, «se qualcuno mi chiedesse “non hai un tuo purosangue da mettere in corsa?” a quel punto ci penserei. Ma non sarebbe la lista Vannacci».

roberto vannacci roberta parigiani 4

Resta il fatto che nella Lega l’inquietudine resta. E a Bergamo, anche parecchi malumori. Vannacci sarà infatti alla festa della Lega di Pontida di sabato. Attenzione: non si tratta dello storico raduno, fissato per il 6 ottobre, a cui peraltro il generale parteciperà: «Potrei arrivarci in paracadute» scherza. Per poi aggiungere: «Sono molto contento di andare a Pontida a ottobre, mi ha invitato Matteo Salvini in persona, per me ovviamente è la prima volta e ci prepareremo al meglio. So bene che Pontida è un luogo diverso e di grande significato per la Lega».

roberto vannacci al parlamento europeo

Il problema, però, è che alla festa di Pontida ci saranno i deputati Fabrizio Cecchetti ed Eugenio Zoffili, ma non Matteo Salvini. È vero che l’appuntamento è quello organizzato dalla sezione locale e non il maxi raduno. Ma il segretario federale ci è comunque sempre andato, sin dagli anni di Umberto Bossi.

Insomma: che il debutto del generale a una festa leghista (altri appuntamenti pubblici con Salvini ci sono stati) avvenga proprio a Pontida, ha una carica simbolica che ai militanti leghisti più identitari proprio non va giù.

vannacci

Ma appunto, Roberto Vannacci tira dritto. E torna ad attaccare Matteo Pucciarelli, il giornalista di Repubblica che lo scorso anno per primo rivelò l’esistenza del libro Il mondo al contrario che il generale aveva autoprodotto lanciando il Pucciarelli day per il 17 agosto e ipotizzando di intitolargli la prima sezione del comitato «Il mondo al contrario».

