IL GENERALE VANNACCI È STATO DEGRADATO: I PATRIOTI VOTANO NO ALLA NOMINA DEL SOLDATO LEGHISTA A VICEPRESIDENTE DEL PARTITO NEL PARLAMENTO UE – LUI FA LO STRUZZO: “SIAMO UN GRUPPO FLUIDO. VI PIACE QUESTO TERMINE? E’ TUTTO IN DIVENIRE, SIAMO APPENA NATI E CI SARÀ UNA RISTRUTTURAZIONE. PER ME CI SARANNO NUOVE OPPORTUNITÀ COSÌ COME AVVIENE DA OGNI SCONFITTA O DA OGNI CRITICITÀ…”

1. VANNACCI DEGRADATO: «IL GRUPPO DEI PATRIOTI È FLUIDO, PER ME CI SARANNO NUOVE OPPORTUNITÀ»

Prima l’esercito lo sospende, adesso I Patrioti per l’Europa sono ad un passo dal degradarlo. Il Generale Vannacci ovunque sia collocato diventa un problema. «Ma mai abbandonerò le mie convinzioni. Con le mie idee ho ottenuto il successo e le porto anche in Europa».

[…] Nel frattempo arriva la conferma dalla delegazione francese del Rassemblement National, prima forza dei Patrioti per l’Europa. Le idee come quelle di Vannacci potrebbero nuocere a Bardella e compagni alle prossime presidenziali. Da veri francesi chiedono la sua testa dopo averla eletta per acclamazione meno di una settimana fa. «In contumacia», sottolinea lui. «E non ero in spiaggia come avete scritto», protesta con i giornalisti che lo inseguono nei corridoi del Parlamento europeo di Strasburgo.

Prima però insisteva fosse un’invenzione dei giornali complottisti, adesso l’eurodeputato della Lega (terza forza del gruppo) ammette che si sta discutendo del suo ruolo futuro.

Poi gioca con le parole: «Siamo un gruppo fluido. Vi piace questo termine? E’ tutto in divenire, siamo appena nati e ci sarà una ristrutturazione». […] «Per me ci saranno nuove opportunità così come avviene da ogni sconfitta o da ogni criticità». Si consola con un caffè. «Ci vuole altro per innervosirmi».

2. VANNACCI SILURATO DAI PATRIOTI: NO ALLA SUA NOMINA A VICEPRESIDENTE DEL GRUPPO DEL PARLAMENTO UE

Ora Vannacci è un caso europeo. Il generale è stato bocciato da tutti gli alleati della Lega al Parlamento di Strasburgo. Mercoledì si è riunito l’ufficio di presidenza del gruppo dei Patrioti, composto dai capi delle delegazioni, tredici, che lo compongono. E tutti i membri del bureau hanno espresso parere negativo alla nomina a vicepresidente dell’ufficiale eletto nelle liste della Lega.

L’unico a sostenerlo il capodelegazione del Carroccio, Paolo Borchia, ora finito nel mirino proprio per non […] avere scongiurato una votazione che si presentava rischiosa. Alla riunione che ha sancito il non gradimento di Vannacci, tra l’altro, era presente lo stesso generale. Non esattamente un felice debutto, per l’autore de “Il mondo al contrario”, che ha provato a minimizzare dicendo che “fra i Patrioti non ci sono problemi ma solo soluzioni”.

[…] Il generale era stato votato per acclamazione, assieme ad altri sei candidati alla vicepresidenza, l’8 luglio. Ma qualche ora dopo quel sì frettoloso a un elenco di nomi fornito dalle varie rappresentanze, in una riunione con molte assenze, il Rassemblement national (partito di Marine Le Pen) aveva cominciato a porre dei dubbi sull’opportunità della scelta. Puntando l’indice, in particolare, sui giudizi omofobi espressi da Vannacci nel suo libro. Giudizi che, peraltro, già prima delle elezioni erano stati criticati da Jordan Bardella, braccio destro di Le Pen e nuovo capogruppo dei Patrioti. […] Il dubbio, sul piano tecnico, è ora quello delle modalità di ripetizione di un voto per acclamazione che si è già svolto. Ma la sostanza politica è chiara. Vannacci è ritenuto impresentabile anche per l’estrema destra di Le Pen e Orbán.

