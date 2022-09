21 set 2022 18:01

GENERAZIONE DI FENOMENI CHE NON SAPPIAMO CHE FARCENE DI MARIO DRAGHI – MATTIA FELTRI INCENERISCE SALVINI E CONTE, DOPO IL PREMIO RICEVUTO DA MARIOPIO A NEW YORK COME "STATISTA DELL'ANNO": “IN COMPENSO, SALVINI HA RASSICURATO SULL'INUTILITÀ DI DRAGHI IN UN GOVERNO DI CENTRODESTRA. CONTE È SALITO ALL'INEGUAGLIABILE CONSEGNANDO ALLA PLATEA MONDIALE QUESTO BROCARDO APPULO: NON È CON UN BUON CURRICULUM CHE SI PUÒ GOVERNARE UN'EMERGENZA…”