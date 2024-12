GENNY E SIGNORA PASSANO AL CONTRATTACCO - SANGIULIANO E LA MOGLIE, FEDERICA CORSINI, HANNO DEPOSITATO DUE DISTINTI ESPOSTI IN PROCURA CONTRO “REPORT”. SECONDO I LEGALI DELL’EX MINISTRO, LA CONSEGNA DELLA REGISTRAZIONE CONFIGURA IN SÉ UN ILLECITO. AVEVANO GIÀ DIFFIDATO LA TRASMISSIONE DI SIGFRIDO RANUCCI A MANDARE IN ONDA "MATERIALE RISERVATISSIMO, COSTITUITO DA REGISTRAZIONI DI CONVERSAZIONI ABUSIVAMENTE CAPTATE DALLA SIGNORA BOCCIA". E SENTENZIANO: “LA CONVERSAZIONE TRA IL DR. SANGIULIANO E LA MOGLIE, ILLECITAMENTE REGISTRATA DALLA SIGNORA BOCCIA A DISTANZA" ESALTA ULTERIORMENTE "IL DISEGNO ILLECITO DELLA BOCCIA…”

https://www.repubblica.it/politica/2024/12/11/news/report_boccia_sangiuliano_telefonata_moglie_esposti_procura-423880778/?ref=RHLM-BG-P7-S1-T1

Due distinti esposti sono stati depositati alla procura di Torre Annunziata dai legali della giornalista Federica Corsini e dai legali dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano sulla vicenda degli audio mandati in onda domenica scorsa dalla trasmissione Report.

I legali chiedono di accertare chi abbia consegnato a Report "registrazioni illecitamente carpite e ancor più illecitamente consegnate e se ciò non configuri quantomeno, l'ipotesi di cui all'art. 615 bis del codice penale 'Interferenze illecite nella vita privata'".

boccia sangiuliano

Secondo i legali di Sangiuliano, la consegna di una registrazione configura un illecito: già nella diffida mandata alla Rai prima della messa in onda della trasmissione di Rai Tre gli avvocati dell'ex ministro avevano ipotizzato l'illecito da parte di chi aveva fornito le registrazioni.

[…] Ranucci: “Nessuno ha rubato nulla”

Intanto, intervenendo a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha commentato la puntata in questione: "Rispetto le critiche fatte ma non le condivido, devo dire che non so se è stato visto il servizio nella sua completezza, era un servizio per la prima volta raccontava, attraverso una cronistoria, un fatto che ha destato interesse internazionale".

"Gli audio hanno un pregio, vale a dire ricostruire i fatti attraverso le parole dei protagonisti - prosegue - l'audio 'incriminato' non ha nulla di privato, ne ho parlato anche con Sangiuliano, a cui mi lega un rapporto di amicizia, e anche lui non mi ha mai posto il problema. E voglio dare la mia solidarietà a Luca Bertazzoni che è stato sommerso da critiche indegne".

Si è molto parlato però di audio rubati. "Rubato è un aggettivo sbagliato - aggiunge Ranucci - nessuno ha rubato nulla, nella fattispecie è stato Sangiuliano che ha chiamato la signora Boccia".

REPORT: DIFFIDA SANGIULIANO A MESSA IN ONDA INVIATA DOMENICA A RAI, PROCURA E GARANTE PRIVACY

(Adnkronos) - La messa in onda da parte di Report di "materiale riservatissimo, costituito da registrazioni di conversazioni abusivamente captate dalla signora Boccia" e "finanche una conversazione tra il dr. Sangiuliano e la moglie, illecitamente registrata dalla signora Boccia a distanza" esalta ulteriormente "il disegno illecito della Boccia", "perdurante e tuttora in essere" e "costituisce autonomo illecito di cui si dovrà dare conto all'Autorità Giudiziaria".

GENNARO SANGIULIANO CON FEDERICA CORSINI A VENEZIA - 28 AGOSTO 2024

E' quanto scrive l'avvocato Silverio Sica, legale dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nella diffida a non trasmettere l'audio della conversazione tra Sangiuliano e la moglie inviata alla trasmissione di Raitre prima della messa in onda e visionata dall'Adnkronos.

La diffida è stata anche inviata alla Procura di Roma, "già competente per il procedimento penale in corso, nonché al Garante per la protezione dei dati personali per quanto di competenza". Nella diffida si stigmatizza come un "fatto di eccezionale gravità" anche "l'anticipazione che concerne la diffusione di una conversazione tra il dr. Sangiuliano e la moglie": "Si segnala che tale conversazione - scrive il legale - è stata abusivamente registrata dalla Boccia che non era presente al colloquio tra marito e moglie; si tratta, pertanto, di una captazione del tutto illecita ed è illecita anche la sua diffusione".

Secondo il legale, "le registrazioni di conversazioni tra presenti in cui la Boccia è interlocutrice" si inseriscono "in un più ampio disegno di natura persecutoria e ritorsiva", caratterizzato da "plurime condotte tutte già sottoposte alla Procura della Repubblica competente".

Ma "la condotta - si sottolinea nella diffida - è da ritenersi perdurante e tuttora in essere" e "gli organi di stampa sono stati, e lo sono tuttora, strumento oggettivo di tale disegno criminoso", scrive l'avvocato Sica. "Inconferente", dunque, secondo Sica, il richiamo al diritto di cronaca, "sol che si consideri il tenore privato delle conversazioni del dr. Sangiuliano ". L'avvocato Sica diffida Report anche a trasmettere la sua intervista "compiutamente domanda e risposta data, senza tagli suggestivi (come sta già avvenendo) che di fatto ingannano la pubblica opinione e ledono il principio di una corretta informazione".

GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA

REPORT: LEGALI SANGIULIANO, 'RANUCCI SAPEVA TUTTO, NON DOVEVA TRASMETTERE AUDIO CLANDESTINO'

(Adnkronos) - In riferimento alle dichiarazioni del giornalista Sigfrido Ranucci rese ad una trasmissione radiofonica, i legali dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano chiariscono che "non potevano non essere già note a Report le circostanze che avevano portato all'illecito ascolto e alla clandestina registrazione da parte della Boccia della privatissima conversazione tra i coniugi, sia perché l'esposto-denuncia è ormai pubblico da tempo sia perché Report era stata tempestivamente diffidata e notiziata in merito". "Andava valutata la possibile provenienza illecita della registrazione. La conversazione non rivestiva alcun interesse pubblico tale giustificare una così violenta violazione della privacy", sottolineano i legali dell'ex ministro.

