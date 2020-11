17 nov 2020 13:03

LA GENTE DÀ BUONI CONSIGLI SE NON PUÒ PIÙ DARE CATTIVO ESEMPIO - VIDEO: DOMENICO ARCURI IN COLLEGAMENTO CON FABIO FAZIO PRIMA DÀ LE SUE LEZIONCINE DI BUONA GESTIONE (DICE LUI) DELLA PANDEMIA. POI, APPENA VIENE DATA LA PUBBLICITÀ - ZAC! - SI TOGLIE LA MASCHERINA DIMOSTRANDO CHE LA INDOSSA IN TV SOLO PER FARE SCENA. E LA SUA CREDIBILITÀ RICEVE L'ENNESIMO COLPO...