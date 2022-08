LA GENTE SI È ROTTA LE PALLE DI QUESTA POLITICA – IL PARTITO CHE PESERÀ DI PIÙ ALLE PROSSIME ELEZIONI SARÀ QUELLO DEL “NON-VOTO”: SECONDO UNA STIMA DI YOUTREND GLI ASTENUTI SARANNO IL 35%. IN UNA PAROLA GLI ELETTORI FANTASMA POTREBBERO TOCCARE QUOTA 16 MILIONI. ED È UN’IPOTESI OTTIMISTICA…

Estratto dell’articolo di Giovanna Casadio per “la Repubblica”

L'elettore fantasma non si nasconde più. Nonostante le difficoltà dei sondaggisti a fotografare in pieno agosto cosa pensano gli italiani delle elezioni e dei partiti, i cittadini ammettono il disinteresse per il voto. Si prevede che gli astensionisti saranno tanti: almeno il 35% secondo una stima di YouTrend per Sky tg24 di 10 giorni fa. Ma i diversi istituti di rilevazioni concordano sul fatto che, più va avanti la campagna elettorale, più si recupera qualcosina in fatto di partecipazione.

Tuttavia i delusi, distratti, arrabbiati, in una parola gli elettori fantasma, in questa tornata potrebbero arrivare a 16 milioni. Ed è l'ipotesi più ottimista. Calcola Lorenzo Pregliasco, fondatore di YouTrend, che su 46 milioni e 600 mila aventi diritto al voto, la stima di affluenza si aggirerà intorno al 65/70%: dati in decrescita rispetto al 2018. Gli astenuti potrebbero essere tra i i 15 e i 16 milioni.

Antonio Noto di NotoSondaggi ricorda che nella passata tornata ci fu una novità elettorale, l'affermazione del Movimento 5Stelle, che catalizzò proprio gli italiani anti-casta, anti-sistema. Ora novità elettorali in quel senso non ce ne sono, però - dice Noto - è un po' presto per fotografare la situazione: «I numeri sono ballerini. Va comunque detto che le elezioni politiche attraggono più delle amministrative e delle europee, quindi non ci sarà un crollo della partecipazione».

Sempre secondo YouTrend, è interessante in questa fase notare cosa spingerebbe gli elettori a non disertare le urne: il 48% chiede che il partito per cui vota mantenga almeno una delle promesse fatte in campagna elettorale; il 34% vuole un partito che rappresenti le proprie idee; il 22% punta a non ritrovarsi in Parlamento politici eletti che poi cambino casacca; il 20% vorrebbe eleggere il capo del governo. Comunque una partecipazione tanto bassa è legata alla mancanza di fiducia nei politici: sono deludenti.

