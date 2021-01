UNA GEORGIA PERDUE – ANCHE I DUE BALLOTTAGGI PER IL SENATO RISCHIANO DI ESSERE UNA SBERLA IN FACCIA A TRUMP: I DEMOCRATICI NE HANNO GIÀ VINTO UNO CON RAPHAEL WARWICK, MENTRE PER L’ALTRO È TESTA A TESTA TRA JON OSSOF E L’EX CEO DI REEBOK DAVID PERDUE – IL PRESIDENTE GIÀ EVOCA NUOVI BROGLI, MA ANCHE LA TV VIA CAVO DI DESTRA “NEWSMAX”, INVOCATA COME ALTLERNATIVA A “FOX NEWS” HA PROIETTATO IL RISULTATO

Usa: scrutinio Georgia, un dem avanti, l'altro testa a testa

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 5 - Finale al cardiopalma nei ballottaggi in Georgia per il Senato: Col 97 % dei voti scrutinati e' testa a testa (50% a 50%) tra il dem Jon Ossoff e il repubblicano David Perdue mentre il suo compagno di partito Raphael Warnock e' avanti su Kelly Loeffler 50,4% contro 49,6%.

Usa: Trump evoca nuovi brogli in ballottaggi Georgia

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 6 - Donald Trump evoca su Twitter il sospetto di nuovi brogli nei due ballottaggi in Georgia per il Senato, che col 97% dei voti vedono un serrato testa a testa tra i candidati. "Sembra che stiamo preparando una grande 'discarica di voti' contro i candidati repubblicani. Aspettano di vedere di quanti voti hanno bisogno?", ha cinquettato. "E' appena successo che sono stati trovati altri 4000 voti nella contea di Fulton. Ci siamo", ha aggiunto. Il presidente ha inoltre ritwittato post che insinuano il furto del voto. (ANSA).

Usa: dem Warnock rivendica vittoria in Georgia ++

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 6 - Il dem Raphael Warnock ha rivendicato la vittoria in uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato, quando guida col 50,4% sulla senatrice uscente Kelly Loeffler (49,6%) col 97% delle schede scrutinate, "Georgia, sono onorato dalla fiducia che hai dimostrato in me, andro' al Senato a lavorare per tutti i georgiani", ha detto il reverendo. Se la sua vittoria fosse confermata, sarebbe il primo senatore afroamericano della Georgia. (ANSA).

Usa: dem Warnock rivendica vittoria in Georgia (2)

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 6 - Se vincesse, Warnock sarebbe anche il secondo afroamericano a vincere un seggio al Senato nel Deep South da quando e' finita la l'era della ricostruzione (tra il 1863 e il 1877). Il reverendo ha sottolineato che sua madre, cresciuta raccogliendo tabacco e cotone durante le sue estati, e' stata in grado di votare per lui. "Le mani di 82 anni che ha usato per raccogliere cotone per altri sono andate al seggio e hanno scelto il figlio piu' giovane per essere senatore degli Stati Uniti", ha detto Warnock, ultimo di 12 figli.NEI DUE

Usa: tv Newsmax proietta dem Warnock vincitore in Georgia

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 6 - La tv via cavo Newsmax ha proiettato il dem Raphael Warnock come vincitore di uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato. Newsmax e' una delle nuove emittenti conservatrici promosse da Donald Trump in alternativa a Fox News. Nessun grande network Usa ha finora dichiarato vincitori nelle gare in Georgia. (ANSA).

Georgia, alta affluenza alle urne. Testa a testa per il controllo del senato

Giuseppe Sarcina per www.corriere.it

La Georgia decide per tutti. Sono in gioco due seggi al Senato, gli equilibri nel Congresso e le potenzialità politiche dell’Amministrazione Biden. Non a caso i quattro concorrenti hanno speso cifre faraoniche: oltre 450 milioni di dollari solo per gli spot televisivi. I senatori in carica sono i repubblicani David Perdue, 71 anni, e Kelly Loeffler, 50 anni. Devono respingere la sfida, rispettivamente, di Jon Ossoff, 33 anni, e di Raphael Warnock, 51 anni.

I risultati fisseranno gli equilibri nella Camera Alta del Congresso. Ai conservatori basta vincere anche una sola corsa per raggiungere la soglia di 51 parlamentari, cioè la maggioranza. I progressisti, invece, devono conquistare l’intera posta in gioco per arrivare a 50: in quel caso la parità verrebbe spezzata a favore da Kamala Harris, numero due di Biden e anche presidente del Senato.

Gli elettori chiamati alle urne sono circa 7 milioni, tre milioni hanno già votato nelle scorse settimane inviando le schede per posta o presentandosi di persona. Nella notte arrivano i primi dati sull’affluenza: molto alta anche se non è ancora chiaro se alla fine supererà i 5 milioni toccati il 3 novembre scorso. Il flusso sembra aumentato soprattutto ad Atlanta e nelle contee vicine, cioè nel fortino dei democratici.

Ma è necessaria la massima prudenza: molto probabilmente le due corse si decideranno in volata. Vanno, quindi, considerati largamente provvisori le prime percentuali. Alle 5.30 di mattina, quando è stato scrutinato il 95% delle schede, i risultati sono ancora in bilico. Il repubblicano Perdue conduce con il 50,2% su Ossoff (49,8%). Ma sull’altra corsia il progressista Warnock è in testa con il 50,2% contro il 49,8% della conservatrice Loeffler.

La Georgia è il primo vero test per la strategia di Biden. In questi due mesi il presidente eletto si è presentato come il pacificatore del Paese. Ma è anche una prova, l’ultima, per la linea distruttiva di Donald Trump. L’altra sera, nel comizio di Dalton, feudo repubblicano, il presidente in carica ha trasformato queste elezioni in una rivincita personale sul 3 novembre. Ha dedicato almeno tre quarti del discorso al «furto delle elezioni», con una lunga sequela di teorie cospirative sballate.

A Washington il partito repubblicano è già oltre la crisi di nervi. Ma in Georgia i candidati conservatori si sono subito allineati alla Casa Bianca. Perdue, senatore dal 2015, ex Ceo della Reebok, è un trumpiano delle origini. Proviene da una famiglia radicata sul territorio. Il cugino Sonnie Perdue è stato per otto anni governatore della Georgia, prima di diventare ministro dell’Agricoltura nel governo di «The Donald».

Politicamente più fresca la storia di Loeffler. Figlia di agricoltori dell’Illinois, Kelly ha studiato marketing. Nel 2002 viene assunta come manager nella finanziaria Intercontinental Exchange. Nel 2004 ne sposa il fondatore, Jeffrey Sprecher. I due, stima il Washington Post, possiedono un patrimonio di circa 520 milioni di dollari. Loeffler si è convertita al trumpismo solo dopo le elezioni del 2016.

Fu nominata al Senato nel dicembre 2018 dal governatore Brian Kemp, oggi sulla lista «dei traditori» compilata da Trump. Dall’altra parte troviamo l’afroamericano Warnock, reverendo della Ebenezer Baptist Church di Atlanta, la chiesa di Martin Luther King. Ha fondato con Stacey Abrams la New Georgia Project, un’organizzazione impegnata nella mobilitazione dell’elettorato «black» che qui è pari a un terzo del totale. Infine Ossoff: se eletto diventerebbe il più giovane parlamentare al Senato. È un ex produttore di documentari. Si è avvicinato alla politica da ragazzino, facendo campagna per John Lewis, il grande attivista dei diritti civili, scomparso l’estate scorsa.

