GERMANIA ANNO ZERO – BERLINO SI CONFERMA IL GRANDE MALATO D'EUROPA: NEL SECONDO TRIMESTRE DELL'ANNO L'ECONOMIA TEDESCA SI È CONTRATTA DELLO 0,1%. E LE PREVISIONI PER FINE ANNO SONO DI UNA CRESCITA ZERO, OSTAGGIO DELLA PROLUNGATA STAGNAZIONE – I CONSUMI PRIVATI SONO IN CALO, GLI INVESTIMENTI CROLLANO DEL 2,2% E PROSEGUONO LE DIFFICOLTÀ DELL'EXPORT VERSO TUTTI I MERCATI – IN PIÙ SCHOLZ È ALLE PRESE CON IL PROBLEMA IMMIGRAZIONE, DOPO LA STRAGE DI SOLINGEN RIVENDICATA DALL’ISIS...

Estratto dell’articolo di Flaminia Bussotti e Gabriele Rosana per “Il Messaggero”

OLAF SCHOLZ AL G7 DI BORGO EGNAZIA

La Germania si conferma il grande malato d'Europa. L'interrogativo che per la seconda volta in meno di un quarto di secolo l'Economist aveva messo in copertina nell'agosto di un anno fa, torna attuale e si tramuta in certezza. E tormenta la principale economia del Vecchio continente alle prese con il calo degli investimenti industriali (-4,1%), la gelata dei consumi (-0,1) e la flessione dell'export (-0,2%). Si ritrova così ad essere l'ultimo vagone del treno dei Grandi del G7 […]

A certificare l'oggettiva difficoltà di Berlino a crescere sono i dati dell'ufficio statistico federale Destatis che, diffusi ieri, confermano la stima realizzata in prima lettura: nel secondo trimestre dell'anno, tra aprile e giugno, l'economia tedesca si è contratta dello 0,1% rispetto al periodo gennaio-marzo, quando il Pil aveva fatto registrare un incremento dello 0,2%.

GERMANIA - CRISI ECONOMICA

Secondo le stime preliminari pubblicate a metà agosto da Eurostat, fanno meglio gli altri "big" europei, dalla Spagna che mette a segno un +0,8% alla Francia con +0,3%, e anche l'Italia con il suo +0,2%, pur se lievemente sotto la media dell'Eurozona dello 0,3%. Per la Germania, invece, è in corso un'inversione di tendenza rispetto a inizio anno, con i consumi privati trainati dalla domanda interna in calo gli investimenti che crollano del 2,2%, mentre proseguono le difficoltà dell'export verso tutti i mercati.

Su base annua, Destatis ha corretto lievemente le proiezioni, passando da -0,1% a uno scenario crescita zero per il 2024, ostaggio della prolungata stagnazione. Peggio che nelle previsioni di primavera del Fondo monetario internazionale, che aveva tagliato di tre decimali le prospettive di crescita tedesche, passate dallo 0,5% allo 0,2% in tre mesi.

GERMANIA - ECONOMIA IN CRISI

A poche ore dalle elezioni in Sassonia e Turingia, dove l'estrema destra potrebbe crescere ancora, nella crisi tedesca ci si mettono anche i problemi di natura sociale, legati all'immigrazione ad aggravare quelli finanziari.

A maggior ragione dopo l'attentato terrorista di Solingen. Non a caso vanno di pari passo la stretta sull'immigrazione - che il cancelliere Olaf Scholz ha illustrato al leader della Cdu Friedrich Merz per ottenere la sua collaborazione - e le misure restrittive di natura fiscale. Infatti all'ultimo minuto prima dell'estate, i partiti di governo erano riuscito ad accordarsi sulla bozza della Finanziaria 2025, da approvare a fine anno.

olaf scholz a Solingen

Una manovra da 481 miliardi, 44 di nuovi debiti, con la conferma del freno del debito e anche del 2% del Pil per la difesa. I conti però non quadrano, resta un buco di 17 miliardi e il ministro delle finanze Christian Lindner (Fdp) ha già detto che vuole rinegoziare.

[…]

Anche l'indice sulla fiducia dei consumatori Gfk per il mese di settembre, diffuso ieri, fotografa una situazione a tinte fosche: il dato è piombato a -22 punti dai precedenti -18,4 punti e ben al di sotto delle stime degli economisti (-18); mentre il "sentiment" degli esportatori ad agosto è sceso a -4,8 punti, rispetto al -2,2 di luglio. Cattive notizie, insomma, anche per l'Italia, visto che la Germania resta il nostro principale partner commerciale. In questa direzione una protratta frenata tedesca può avere un effetto boomerang sulla crescita tricolore.

MANIFESTO ELETTORALE DI OLAF SCHOLZ olaf scholz a Solingen