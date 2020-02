GERMANIA FUORI CONTROLLO/2 - AD AMBURGO ''SCONFITTA DI PROPORZIONI STORICHE'' PER LA CDU, E A DIRLO È LA DELFINA DELLA MERKEL, ANNEGRET KRAMP-KARREMBAUER, CHE ANTICIPA LA SUA INGLORIOSA USCITA AL 25 APRILE. MA NON PERDE OCCASIONE PER DIRE CHE C'È UNA ''CORREITÀ DI AFD'' NELLE STRAGI DI HANAU. NON MALE, VISTO CHE LA CDU CI SI È ALLEATA IN TURINGIA - NELLA REGIONE DI AMBURGO TRIONFO DEI VERDI, L'SPD RESTA IN TESTA ANCHE SE IN CALO

GERMANIA:DOPO DEBACLE CONGRESSO CDU AD APRILE O MAGGIO

(ANSA) - Dopo la debacle ad Amburgo la Cdu di Angela Merkel sta programmando un congresso di partito speciale per il 25 aprile oppure il 9 maggio. È quanto scrive la Dpa, citando fonti vicine al partito. Ieri i cristiano-democratici hanno subito una pesantissima sconfitta alle amministrative della città-Stato di Amburgo e da alcune settimane, travolti dal terremoto Turingia, sono disorientati e alla ricerca di un nuovo leader.

merkel Annegret Kramp-Karrenbauer

GERMANIA: KARRENBAUER, ESITO URNE AMARO, CDU PAGA TURINGIA

(ANSA) - "Quella di ieri è stata per la Cdu una serata amara", e ha visto "un risultato storico negativo". Lo ha detto la presidente della Cdu Annegret Kramp-Karrenbauer, parlando alla stampa a Berlino, dopo le amministrative della città anseatica, che hanno visto il partito crollare all'11,2%. "Ma la campagna elettorale si è svolta in condizioni difficili, e anche negli ultimi giorni ha subito l'interferenza del dibattito scaturito dalla Turingia", ha aggiunto.

GERMANIA: KARRENBAUER,C'È CORREITÀ AFD IN STRAGI HANAU

(ANSA) - Nelle stragi di Hanau "c'è una correità del partito di Afd". Lo ha detto la presidente della Cdu Annegret Kramp-Karrenbauer, ribadendo un'assoluta distanza con il partito di estrema destra con cui i cristiano-democratici non potranno collaborare in alcuna forma in futuro. Al di là di come si voglia valutare chi le ha commesse, ha aggiunto, le stragi sono avvenute perchè "quello che prima era impensabile oggi si può pensare, e quello che prima non era indicibile oggi si può dire".

GERMANIA: KARRENBAUER CONFERMA, 25 APRILE SI ELEGGE LEADER

(ANSA) - Il 25 aprile in un congresso di partito straordinario di un solo giorno, che si terrà qui a Berlino, la Cdu eleggerà il suo presidente o la sua presidente. Un incarico che sarà collegato con la candidatura alla cancelleria per la Cdu. È quello che ha confermato Annegret Kramp Karrenbauer, dopo le indiscrezioni circolate stamani, che avevano anticipato la data, in una conferenza stampa in corso a Berlino.

GERMANIA: AKK, BASTA DIFFAMARE CDU O SPD LASCI GOVERNO

(ANSA) - Il segretario generale dell'Spd sta portando avanti "una campagna sporca contro la Cdu", una campagna di "diffamazione". Lo ha detto Annegret Kramp-Karrenbauer in conferenza stampa a Berlino, intimando Lars Kilngbeil a smetterla di sollevare il dubbio che i cristiano-democratici possano collaborare con l'ultradestra di Afd o a lasciare la coalizione di governo.

angela merkel annegret kramp karrenbauer 3

SCHIAFFO ALLA MERKEL AL VOTO DI AMBURGO, CROLLA LA CDU

Rosanna Pugliese per l'ANSA

È lo schiaffo storico al partito di Angela Merkel il risultato più rumoroso delle elezioni di Amburgo, che si è confermata roccaforte socialdemocratica, in assoluta controtendenza con il resto della Germania. Stando alle prime proiezioni divulgate della Zdf, rispetto al 2015 sono calate le preferenze per l'Spd, che resta però in netto vantaggio con il 37,8% (-7,8) e potrà continuare a governare la città-Stato del vicecancelliere Olaf Scholz. I Verdi hanno raddoppiato i loro consensi con il 25,4% (+13,1) senza però superare gli alleati dell'esecutivo uscente.

Evidenti, e verosimilmente non privi di conseguenze anche nei prossimi giorni, sono stati gli effetti del terremoto della Turingia, che ha travolto i partiti del centrodestra e della destra. "Non ci girerò attorno, è una giornata amara per la Cdu, che ha riportato una sconfitta dalle dimensioni storiche che non possiamo sottovalutare in alcun modo", ha detto il segretario generale Paul Ziemiack, annunciando che questi risultati - il partito è dato all'11,3% (-4,6) - saranno "analizzati e discussi domani in presidio". Rischiano di uscire fuori dall'assemblea regionale (che ad Amburgo si chiama Buergerschaft) infine i liberali di Christian Lindner, per ora al 5% (-2,4), e l'ultradestra di Afd, al 4,7 (-1,4). La soglia è il 5.

Annegret Kramp Karrenbauer

Queste urne che sarebbero potute passare quasi inosservate - vista la solidità del quadro locale, con due terzi della cittadinanza più che soddisfatta della coalizione rosso-verde uscente - riflettono invece i traumi delle ultime settimane, dopo l'elezione di un presidente liberale con i voti di Afd (poi ritiratosi) in Turingia e l'attentato che ha sconvolto Hanau pochi giorni fa, dove un terrorista di ultradestra (con problemi psichici gravi) ha ucciso nove persone fra i shisha Bar della città dell'Assia.

L'uscente Peter Tschentscher, 53 anni, primo Burgermeister (così si chiama il ministro presidente della città stato anseatica) può restare dunque alla guida del Land, avendo battuto Katharina Fegebank, 42 anni, unica altra possibile aspirante al ruolo. La campagna elettorale alle spalle è stata segnata soprattutto dal duello fra alleati, che hanno basato la competizione su temi locali come le politiche del traffico, per il clima, l'istruzione e la sicurezza interna.

strage ad hanau, in germania 18

"Un risultato fantastico", ha esultato subito dopo gli exit poll il leader dei Verdi Robert Habeck, che ha approvato la campagna ambiziosa della candidata amburghese, la quale mirava addirittura al sorpasso. "Superfelice" anche Olaf Scholz, il vicecancelliere socialdemocratico che lasciò l'amato incarico da sindaco per entrare nel Merkel IV.

"L'Spd ad Amburgo è un grande partito popolare in grado di muovere gli elettori", ha affermato. Una tregua per il suo partito, che assiste in questi giorni al disorientamento della Cdu di Merkel. Ora i cristiano-democratici dovranno accelerare la ricerca di un leader, dopo la rinuncia di Annegret Kramp Karrenbauer. Secondo indiscrezioni, per non litigare (ci sono già 4 candidati) potrebbero puntare ad una 'formazione' (una sorta di squadra) al timone del partito.

strage ad hanau, in germania strage ad hanau, in germania 11