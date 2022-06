LA GERMANIA HA NOSTALGIA DI ANGELA MERKEL: LA FIDUCIA IN SCHOLZ È A PICCO - L'INVASIONE RUSSA DELL'UCRAINA STA AFFOSSANDO IL CANCELLIERE TEDESCO, CHE DEVE PROVARE A TAMPONARE PURE L'INFLAZIONE SALITA A LIVELLI CHE NON SI VEDEVANO DA 40 ANNI, DA MOLTO PRIMA DELLA RIUNIFICAZIONE DELLA GERMANIA - MA AI TEDESCHI PREOCCUPA LA GUERRA E LA SENSAZIONE È CHE IL GOVERNO NON STIA FACENDO ABBASTANZA PER AIUTARE GLI UCRAINI...

Articolo di "El Pais" - dalla rassegna stampa estera di "Epr Comunicazione"

Il governo di coalizione tedesco composto da socialdemocratici, verdi e liberali celebra i sei mesi segnati dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e dà una svolta storica nella politica estera e di difesa.

Olaf Scholz si aspettava una crisi, non due. Al momento del suo insediamento, l'8 dicembre, il successore di Angela Merkel alla guida del governo tedesco ha elencato le questioni che avrebbe affrontato come nuovo cancelliere: superare la pandemia, guidare la transizione energetica, digitalizzare finalmente il Paese...

Il Covid e le sue conseguenze sull'economia erano ancora la preoccupazione e la sfida numero uno per l'inedita coalizione di governo a tre che il socialdemocratico aveva appena siglato - nei dettagli e per contratto, come si fa in Germania - con i Verdi e i Liberali.

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il 24 febbraio, ha mandato all'aria i piani. Con la prima crisi che ancora ribolliva, ne è arrivata una seconda, molto più brutale e con una trasformazione senza precedenti per un Paese che era rimasto comodamente paralizzato per molti, forse troppi, anni.

La risposta di Scholz, che molti considerano indecisa e insoddisfacente, ha intaccato la sua popolarità e ha portato il mese scorso alla sconfitta del suo partito, il socialdemocratico SPD, nella sua storica roccaforte della Renania Settentrionale-Vestfalia.

A sei mesi dall'inizio del suo mandato alla guida della più grande economia europea – scrive l’inviata di El Pais - Scholz sta probabilmente guidando una Germania diversa da quella che Merkel gli ha consegnato.

Dopo decenni di disarmo più o meno dichiarato delle sue forze armate, Berlino si prepara a investire massicciamente nel suo esercito indebolito. Uno dei suoi tabù di lunga data, quello di non inviare armi nelle zone di conflitto, è stato infranto, grazie soprattutto ai ministri dell'ex partito pacifista dei Verdi.

L'approvvigionamento energetico che sosteneva la potenza industriale della Germania è ormai storia passata; sono finiti i giorni in cui ci si giocava quasi tutto con il gas e il petrolio a basso costo provenienti direttamente dalla Russia. Lo stesso Scholz definì l'effetto dell'invasione come zeitenwende, una sorta di svolta nella storia.

"La guerra in Ucraina domina la scena politica in Germania, quindi i primi sei mesi possono essere giudicati solo in base agli ultimi tre, cioè dall'inizio del conflitto", afferma Daniel Gros, direttore del Centro per gli studi di politica europea.

Scholz non viene giudicato per l'aumento del salario minimo a 12 euro l'ora, né per l'approvazione di pacchetti di aiuti multimilionari per contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia.

L'inflazione, che ha raggiunto record che non si vedevano da 40 anni, da molto prima della riunificazione tedesca (7,4% in aprile), ha messo in allarme le famiglie a medio e basso reddito. Ma quando nei sondaggi si chiede ai tedeschi quale sia la loro principale preoccupazione, questa non è la più citata. Non si tratta nemmeno di cambiamenti climatici, come è avvenuto in passato. È la guerra, che percepiscono come molto vicina, quasi alle porte di Berlino.

Il metro con cui si misura Scholz è la risposta a quella guerra. E se, come è accaduto finora, il cancelliere esita, procrastina le decisioni e dà l'impressione di non voler mantenere ciò che promette, l'opinione pubblica lo riflette.

Più della metà dei tedeschi ritiene che il proprio governo non stia facendo abbastanza per aiutare gli ucraini. La popolarità di Scholz è scesa al livello più basso da quando è entrato in carica.

Si è fatto sentire anche alle urne. La prima grande prova del cancelliere, le elezioni del mese scorso in Nord Reno-Westfalia, hanno portato a una sconfitta e al peggior risultato di sempre del suo partito SPD in questo Stato nord-occidentale, il più popoloso della Germania (18 milioni di abitanti) e fino a pochi anni fa roccaforte dei socialdemocratici. Una settimana prima, nello Schleswig-Holstein, l'SPD è arrivato per la prima volta terzo in questo Stato confinante con la Danimarca, dopo i Verdi.

Mettere in pratica la svolta

Il celebre discorso di Scholz al Bundestag del 27 febbraio, che ha attirato gli applausi dei suoi partner di coalizione - e anche dell'opposizione conservatrice - ha segnato l'inizio della svolta storica della Germania. Ma è più facile annunciare una svolta che metterla in pratica, come si è visto nelle ultime settimane.

Il ritmo delle consegne di armi è rallentato, come riportato dalla stampa tedesca. Le armi pesanti che Scholz aveva accettato di consegnare non sono ancora arrivate a destinazione.

Le critiche sono più intense che in qualsiasi altro Paese, nonostante la Germania sia tra i maggiori sostenitori finanziari dell'Ucraina e nessun alleato abbia ancora osato inviare a Kiev carri armati moderni di fabbricazione occidentale per paura che il Presidente Vladimir Putin possa considerarlo un attacco.

"Questo governo ha dovuto crescere, e in fretta. La facilità e l'entusiasmo delle prime settimane sono stati sostituiti da serietà e gravità", osserva Daniela Schwarzer, direttore esecutivo per l'Europa e l'Eurasia della Open Society Foundations.

Ricorda che alle critiche per non aver consegnato abbastanza rapidamente le armi all'Ucraina si sono aggiunti "i dubbi sulla sua effettiva strategia nei confronti della Russia e sul suo impegno nei confronti della capacità dell'Ucraina di proteggere la propria sovranità e nazione".

Nei suoi discorsi, Scholz afferma spesso che la Russia non deve vincere la guerra, ma è riluttante ad affermare chiaramente che l'Ucraina deve farlo, il che ha sollevato dei sospetti. Sebbene le critiche possano essere esagerate, Schwarzer ritiene che "si debba fare di più", come anticipare le esigenze di supporto militare dell'Ucraina, iniziare prima l'addestramento o preparare gli armamenti da consegnare.

Perdita di influenza internazionale

La guerra ha portato cambiamenti fondamentali in Germania, ma non ha rafforzato il suo ruolo internazionale. Al contrario. Il governo di Scholz ha perso peso rispetto a quello del suo predecessore Merkel.

"L'invasione ha colto la Germania di sorpresa e non ha fornito alcuna leadership nell'Unione Europea", afferma Gros. Mentre l'UE sta cercando di intensificare la propria cooperazione in materia di difesa tra gli Stati membri, Schwarzer ritiene che il governo di Scholz dovrebbe investire nelle relazioni con i suoi vicini centrali e orientali, nonché con quelli del Baltico, "che tendono a guardare più agli Stati Uniti e al Regno Unito per la sicurezza".

La comunicazione, concordano gli esperti, è stata un'altra delle attività incompiute di Scholz negli ultimi sei mesi. "È stato esitante, come se non sapesse cosa fare. Ai cittadini non piace un leader che pensa molto e non agisce", afferma Uwe Jun, politologo dell'Università di Treviri.

Quando si accenna alle analogie con l'ex Cancelliere Merkel, anch'essa molto criticata per la sua strategia di aspettare e soppesare tutte le possibili soluzioni prima di prendere una decisione, Jun risponde prontamente: "Mai in una situazione di crisi."

Cita diversi esempi, dall'incidente alla centrale di Fukushima nel 2011, che ha portato all'abbandono del nucleare, alle restrizioni per la pandemia, fino alla crisi migratoria del 2015, in cui la Merkel "ha reagito in modo relativamente rapido" aprendo le frontiere.

In contrasto con l'atteggiamento di Scholz, i ministri dei Verdi Annalena Baerbock (affari esteri) e Robert Habeck (economia e clima) sono riusciti a comunicare meglio. È per questo che la loro popolarità è aumentata, mentre quella del cancelliere è crollata.

"Sono stati in grado di spiegare le loro politiche, anche quelle contrarie a ciò che ci si aspetta tradizionalmente dal loro partito. Scholz, invece, non è stato in grado di farlo. Sappiamo già che le sue capacità retoriche sono limitate", aggiunge Jun.