IN GERMANIA STA NASCENDO UNA SINISTRA CAZZUTA! - SAHRA WAGENKNECHT, LEADER DEL PARTITO “UNIONE PER LA RAGIONE”: “PARLIAMO ALLE PERSONE CON REDDITI MEDI, O BASSI. DIMENTICATE DA TUTTI. OGGI VOTANO A SINISTRA SOLO I PRIVILEGIATI. PRENDETE I VERDI: QUELLI CHE LI SOSTENGONO, HANNO UN’ISTRUZIONE ACCADEMICA, VIVONO IN CENTRO, FANNO LA SPESA NEI NEGOZI BIO, GUIDANO AUTO ELETTRICHE. VOGLIONO VIETARE GLI AEREI A TUTTI, SPIEGANO PERCHÉ NON SI DOVREBBERO FARE LE VACANZE A MAIORCA E POI VOLANO IN TUTTO IL MONDO. È QUESTA DOPPIA MORALE CHE FA ARRABBIARE LA GENTE…”

Estratto dell’articolo di Mara Gergolet per il “Corriere della Sera”

sahra wagenknecht 3

Sahra Wagenknecht è di sinistra, conservatrice di sinistra, dice lei. Ha fondato un partito che porta il suo nome, perché […] il principale problema dei progressisti europei è che «la loro clientela oggi è fatta di privilegiati». I detrattori la accusano di essere populista, ma il partito cresce e in alcune regioni dell’Est è la seconda o terza forza. Abbastanza da poter rompere gli equilibri della politica tedesca. Insomma, è diventata un fenomeno. […] Sulla porta è ancora appesa la targa del suo precedente partito, la Linke. […]

Sahra Wagenknecht, perché un nuovo partito? A chi puntate?

«Alle persone con redditi medi, o bassi. Dimenticate da tutti, anche dalla sinistra. Thomas Piketty ha dimostrato nel suo libro Capitale e ideologia, dati alla mano, che storicamente la sinistra è stata votata dai meno privilegiati. Oggi è l’opposto. Prendete i Verdi […]: quelli che li votano, hanno un’istruzione accademica, vivono in centro, fanno la spesa nei negozi bio, guidano auto elettriche. Vogliono vietare gli aerei a tutti, spiegano perché non si dovrebbero fare le vacanze a Maiorca e poi volano in tutto il mondo. È questa doppia morale che fa arrabbiare la gente».

sahra wagenknecht 2

Sembrano i discorsi di Alternative für Deutschland...

«È vero che molti elettori della vecchia sinistra sono andati a destra. Ma non perché razzisti o nazionalisti, bensì perché insoddisfatti».

sahra wagenknecht 5

Ha fondato un partito «personale», l’Unione per la ragione e la giustizia Sahra Wagenknecht. Non fanno così a destra?

«Un partito nuovo deve avere un suo profilo. Ora, io sono relativamente nota, si conoscono le mie idee. Ma l’obiettivo è che il mio nome, alla fine, sparisca. Come dico nel libro “Die Selbstgerechten” (I presuntuosi ), siamo conservatori di sinistra. Com’eravamo un tempo, prima di quest’ondata identitaria, prima dei discorsi woke».

Torniamo al 19esimo secolo...

«No, alla Spd di Willy Brandt. Non siamo retrogradi, omofobi, grazie a Dio con queste tesi non abbiamo nulla a che fare. Ma dalla cannabis alla prostituzione, perfino sull’aborto […] la sinistra ha preso una serie di posizioni sbagliate».

sahra wagenknecht 4

Prende spesso in giro la ministra verde Annalena Baerbock e la sua politica estera femminista. Lei non è una femminista?

«Il femminismo non c’entra. È una politica estera militarista: glorificare la guerra e fornire armi. Spaventoso dove siano finiti i Verdi».

Sta parlando dell’Ucraina?

«E di Gaza. Quello che stiamo facendo con Israele, visto come conduce la guerra, ci rende corresponsabili. Per quanto riguarda l’Ucraina: non metteremo fine al conflitto se continuiamo a consegnare armi senza fare pressioni. Ha ragione il Papa. Ci devono essere i negoziati, ora».

sahra wagenknecht 6

Quindi tacciano le armi, e poi vediamo che fa Putin?

«Intanto così si congelerebbe il fronte. Questo dice il Papa. Non ha parlato di capitolazione, ma di una via per non portare il Paese al suicidio. Credo che Zelensky non abbia nessuna possibilità di vincere la guerra, alimentare quest’illusione è pericoloso».

Cosa pensa della Ue?

«Che si dovrebbe concentrare su quello che può regolamentare. Noi vogliamo smantellare la centralizzazione. Siamo per l’Europa delle democrazie sovrane».

Un’Europa delle patrie?

«Patria è forse un concetto un po’ datato, ma trovo giusta l’idea di fondo. Vogliamo un’Europa che cooperi, senza rivalità e senza ostilità, però siamo contro una centralizzazione delle decisioni a Bruxelles che poi minano la democrazia nei singoli Paesi. Penso che de Gaulle fosse un uomo intelligente».

sahra wagenknecht 7

Suo padre era iraniano, il suo «Spitzenkandidat» Fabio Masi ha origini italiane. Perché è così contraria all’immigrazione?

«Non lo siamo in principio. I problemi nascono quando sono in troppi ad arrivare e mancano le infrastrutture. In Germania servono 700mila alloggi, asili nido, insegnanti.

L’altro punto critico è quando l’identità di alcune comunità di migranti si fonda sul rifiuto della cultura del Paese ospitante. Guardiamo cosa succede in Francia, dove ci sono realtà parallele nelle quali si pratica l’Islam radicale. Non è accettabile».

Governerebbe con l’Afd? Nell’Est avreste i numeri dopo le elezioni di settembre.

«Lo escludo. In Sassonia e Turingia sono estremisti». […]

