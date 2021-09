GHANI SCIOLTO – L’ULTIMA TELEFONATA TRA BIDEN E L’EX PRESIDENTE AFGHANO ASHRAF GHANI, CHE INGUAIA “BANANA JOE”: UN COLLOQUIO DEL 23 LUGLIO SCORSO, TRE SETTIMANE PRIMA DELLA CADUTA DI KABUL, IN CUI IL PRESIDENTE AMERICANO DICEVA AL SUO OMOLOGO CHE LA GUERRA ERA TUTTA UN PROBLEMA DI "PERCEZIONE". GHANI NON SI È LASCIATO INFINOCCHIARE E HA CHIESTO ALTRI SOLDI (INVANO), POI SAPPIAMO COM’È FINITA - I DUBBI DI BIDEN SUL RUOLO DEL PRESIDENTE FANTOCCIO: PERCHÉ È SCAPPATO DI CORSA AD ABU DHABI, DOVE L’ATTENDEVA LO SCEICCO DEGLI EMIRATI ARABI BIN ZAYED?

BIDEN NON CI STA: C’È QUALCOSA CHE NON TORNA NELLA CATASTROFE AFGHANA - PERCHÉ IL PRESIDENTE ASHRAF GHANI, CONSIDERATO UN FANTOCCIO IN MANO AMERICANA, È STATO IL PRIMO A SCAPPARE DA KABUL PER RIFUGIARSI AD ABU DHABI, DOVE L’ATTENDEVA LO SCEICCO DEGLI EMIRATI ARABI, MOHAMMED BIN ZAYED? E ZAYED E’ IL NEMICO NUMERO UNO DELLO SCEICCO DEL QATAR, DOVE È AVVENUTO L’ACCORDO DI TRUMP CON I TALEBANI - ANCORA: COME MAI ALL’INDOMANI DELLA FUGA DELL’EX PRESIDENTE AFGHANO ASHRAF GHANI, IL DI LUI FRATELLO HASHAMT GHANI AHMADZAI, HA GIURATO FEDELTÀ AI TALEBANI?

BIDEN CHIESE A GHANI DI MENTIRE

Maurizio Stefanini per “Libero quotidiano”

Continuano le difficoltà di Joe Biden. Da una parte, la Reuters è riuscita a procurarsi una trascrizione dell'ultima telefonata tra il presidente e l'omologo afghano Ashraf Ghani, poi successivamente all'entrata dei talebani a Kabul scappato ad Abu Dhabi con 169 milioni sottratti alle casse dello Stato. Dall'altra, il presidente degli Stai Uniti ha dovuto scendere in campo in prima persona, dopo che la Corte Suprema si è rifiutata di intervenire su una nuova legge texana sull'aborto particolarmente restrittiva.

Quattordici minuti è durato il colloquio del 23 luglio scorso tra Biden e Ghani rivelato dalla Reuters. Appena tre settimane prima del collasso della caduta della capitale, il presidente Usa ancora ricordava al capo di Stato che a sua disposizione c'erano «chiaramente i militari migliori». «Puoi contare su 300.000 ben armati contro i 70.000 dei talebani e i tuoi sono stati formati ed equipaggiati per combattere bene».

Non persuaso, Ghani chiedeva soldi. Biden gli rispondeva che avrebbe potuto convincere il Congresso, a patto di spiegare quale fosse la strategia militare del governo afghano: «Hai un piano? Se ce l'hai, devi renderlo pubblico. E, se noi lo sapremo, continueremo a fornire supporto aereo ravvicinato».

E Ghani, sempre meno convinto, replicava: «Posso ottenere la pace solo se riequilibro sul campo la situazione militare. Ma dobbiamo muoverci rapidamente, perché stiamo affrontando una invasione di grandi proporzioni, che mette insieme talebani, il supporto logistico e strategico dei pakistani e il supporto di almeno 10-15.000 terroristi internazionali, in gran parte anche questi provenienti dal Pakistan».

Per Biden era tutto un problema di "percezione". «Non devo spiegarti che la percezione della situazione che ha tutto il mondo e in alcune parti dell'Afghanistan è che la guerra contro i talebani non stia andando bene. Che sia vero o no, c'è bisogno di proiettare all'esterno una immagine diversa. Se ad esempio figure di spicco dell'Afghanistan potessero tenere con te una conferenza stampa congiunta, questa cosa cambierebbe la percezione, e credo che la cambierebbe di molto».

La Reuters riferisce che anche le telefonate a Ghani dei generali Frank McKenzie e Mark Milley insistevano sullo stesso punto. Sull'altro fronte, la nuova legge texana proibisce l'aborto dopo sei settimane di gravidanza, anche in caso di stupro o incesto. Nel definire la legge «estrema», Biden, che in privato però si professa cattolico, denuncia che «viola palesemente i diritti delle donne» e «danneggia in maniera significativa» l'accesso delle donne alle cure mediche.

Anche la decisione della Corte è da lui definita «un attacco senza precedenti ai diritti costituzionali delle donne». Promette dunque che «proteggerà e difenderà quel diritto»: «Valuteremo quali passi potrà intraprendere il governo federale per assicurare che le donne in Texas abbiano accesso ad aborti sicuri e legali». Si vedrà se finirà come le promesse a Ghani

