30 dic 2022 15:07

IL GIALLO DI COZZOLINO - IL SINDACO DI NAPOLI, GAETANO MANFREDI, A NOVEMBRE HA NOMINATO L’EURODEPUTATO COINVOLTO (MA NON INDAGATO) NEL QATARGATE, NELLA CABINA DI REGIA PER GESTIRE I FONDI PNRR. MA DOPO LO SCANDALO, E NONOSTANTE LE CRITICHE DELL’OPPOSIZIONE E GLI STRALI DI DE MAGISTRIS, NON SI È CAPITO COSA VUOLE FARE IL PRIMO CITTADINO PARTENOPEO: SOSPENDERÀ L’INCARICO, COME SEMBRA, FARÀ FINTA DI NIENTE? DI SICURO IL DECRETO DI NOMINA NON È ANCORA STATO ATTUATO…