2 set 2019 09:11

GIALLO-ROUSSEAU – IL D-DAY PER IL POPOLO PENSTATELLATO SARA’ DOMANI: I MILITANTI M5S DOVRANNO VOTARE SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU SUL QUESITO: “VOLETE UN GOVERNO INSIEME CON IL PD?” - TRADUZIONE BY IACOBONI: "CASALEGGIO NOMINA NEL QUESITO IL PD. CIOÈ AIUTA DI MAIO E NON CEDE ANCORA ALL'ACCORDO" – "LUIGINO NON È ATTACCATO ALLA POLTRONA. SEMMAI È QUELLO CHE HA PORTATO ALLA POLTRONA I TANTI POLTRONARI NEL M5S"