GIANNI CUPERLO CHIEDE A FRANCESCO MERLO COSA DEBBA FARE PER FARSI NOTARE: “IMBAVAGLIARMI COME PANNELLA? TATUARMI IL NUMERO 4 IN FRONTE O COMPRARMI LE INFRADITO PER SCALARE L’EVEREST?” – RISPOSTA: “IL TATUAGGIO SITUAZIONISTA E LE INFRADITO SONO ORRORI CHE LASCEREI A BONACCINI. A GUARDARE LE FOTO, SEMPRE ISTRUTTIVE, DI DAGOSPIA, SI POTREBBE SCRIVERE UN SAGGIO: ‘DALLE SCARPE DI D’ALEMA ALLE SCARPE DI BONACCINI: EVOLUZIONE DELLA SPECIE’”…

Estratto da “Posta e risposta – la Repubblica”

FRANCESCO MERLO

Caro Francesco, questa è una richiesta di aiuto e assieme una domanda di “asilo politico”.

Siccome ogni tanto nella vita bisogna fare ciò che si crede giusto, mi sono candidato alla guida del Pd. Non dico sia come scalare l’Everest con le infradito, ma non è neanche una passeggiata.

[…] Ora, il maggior numero dei tuoi colleghi racconta il congresso come se le proposte in campo non fossero 4, ma solo 2. E la cosa […] credo non renda merito a un dibattito meno misero di come lo si descrive.

Sono alla richiesta del consiglio: che devo fare?

1) Imbavagliarmi come Pannella per chiedere una fotografia meno parziale?

2) Tatuarmi il numero 4 in fronte e arricchire il dibattito di una vena situazionista?

3) Comprarmi le infradito?

Gianni Cuperlo

Risposta di Francesco Merlo:

Caro Gianni, non è il carattere che ti manca e quando hai scelto la strada della candidatura numero 4 sapevi che l’avresti battuta sino alla sconfitta. Sei elegante, […], stai a sinistra con spirito liberale, sei pieno di idee innovative, ma sei mite e se finora non ne hai azzeccata una è perché non ti sei armato di lanciafiamme e di Leopard per affrontare le correnti, […] i gruppi di potere, il partito di cui anche Zingaretti si vergognava.

E arrivo così al quiz con tre soluzioni. Il tatuaggio situazionista e le infradito sono orrori che lascerei a Bonaccini. A guardare le foto, sempre istruttive, di Dagospia si potrebbe scrivere un saggio: “Dalle scarpe di D’Alema alle scarpe di Bonaccini: evoluzione della specie”.

Rimane il bavaglio, vale a dire la radicalità irruente sino alla prepotenza del lanciafiamme appunto, che in Italia ha saputo usare bene solo Pannella: litigare con tutti era il suo modo di dialogare con tutti. Perdeva sempre, ma ogni volta cambiava l’Italia. […]

