Giappone: premier, Shinzo Abe è 'in gravi condizioni'

(ANSA) - L'ex premier giapponese Shinzo Abe è "in gravi condizioni". Il primo ministro Fumio Kishida, rientrato d'urgenza alla Kantei con tutto il governo dopo aver sospeso con tutti i partiti di opposizione la campagna elettorale per il rinnovo della Camera Alta in programma domenica 10 luglio, ha detto di "augurarsi e di pregare dal profondo del suo cuore che possa sopravvivere", condannando "nel modo più deciso possibile" l'attentato ai danni di Abe, definito come "inaccettabile".

GIAPPONE, FERITO L'EX PREMIER ABE: "PRIVO DI SEGNALI VITALI"

Da www.ansa.it

L'ex primo ministro nipponico Shinzo Abe è crollato a terra durante un discorso a Nara, nel Giappone centrale. E' stato colpito al torace da colpi di arma da fuoco, almeno due, sparati alle spalle e a distanza ravvicinata, cadendo sanguinante e privo di sensi.

L'episodio è avvenuto intorno alle 11.30 (4.30 in Italia) nella città di Nara, nel Giappone centro-occidentale, dove Abe era impegnato in un evento elettorale a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico.

Il network pubblico Nhk ha riferito che Abe, 67 anni, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, ma i vigili del fuoco hanno riferito che le sue condizioni sono apparse molto gravi visto che non mostrava "segnali di vita" agli esami preliminari sulla funzionalità di cuore e polmoni. La polizia ha riferito che un uomo, il presunto attentatore, è stato arrestato sul luogo dell'attacco, vicino alla stazione Yamatosaidaiji nella città di Nara.

