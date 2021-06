24 giu 2021 18:54

GIGGINO MA "CHE" DICI? - DE MAGISTRIS HA RICEVUTO LA FIGLIA DI CHE GUEVARA NEL SUO UFFICIO DICENDOLE CHE VORREBBE ESSERE RICORDATO COME SUO PADRE. FACCI: "SPERIAMO DI NO. IL 'CHE' HA SCRITTO DI ODIO COME FATTORE DI LOTTA E DELLA SCARSA ABITUDINE DEI NEGRI A FARSI IL BAGNO, VOLEVA ELIMINARE TUTTI I GIORNALI, ERA FAVOREVOLE AI GULAG PER GLI OPPOSITORI, DURANTE LA SUA REGGENZA ORDINÒ CENTINAIA DI ESECUZIONI E DISSE CHE PER GIUSTIZIARE UN UOMO NON C'ERA BISOGNO DI PROVE..."