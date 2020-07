2. GRILLO: CARO LUIGI, ORA NON HA SENSO FARE POLEMICHE: GLI ITALIANI STANNO PREMIANDO SIA CONTE SIA I 5STELLE NEI SONDAGGI, DA QUI ALLE ELEZIONI DEL 21 SETTEMBRE BISOGNA INGOIARE TUTTI I ROSPI. POI SE NELLE URNE SI VA A SBATTERE O A OTTOBRE CI SONO LE RIVOLTE CHE TEMONO AL VIMINALE, CI SARÀ TEMPO DI FARE CAGNARA - MATTARELLA STORCE NASO, ORECCHIE E BOCCA: CASALINO CAMMINA SUL RED CARPET COME I CAPI DI STATO, NON PUÒ AVERE UN FIDANZATO COSÌ IMPROPONIBILE, NON E' CONFACENTE ALLA CARICA DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO...

Esploso il caso Casalino-trading, Beppe Grillo ha chiamato Di Maio, con l'obiettivo di placare la voglia del ministro degli Esteri di colpire il premier attraverso un attacco al suo uomo più fidato.

Il fondatore ha ricordato a Giggino che il M5S deve puntare al maggior numero di consensi elettorali in vista del voto di settembre, e questo non è certo il momento di picconarsi a vicenda dentro al governo.

Tieni bassa questa storia, avrebbe detto Grillo al reuccio di Pomigliano d'Arco, tanto più che io sto cercando anche di ricucire con Di Battista per evitare la scissione del movimento e fare un favore alla tenuta del governo in cui tu occupi un ruolo molto importante. La parola d'ordine è: inghiottire bocconi amari da qui al 21 settembre, tanto più che i sondaggi dimostrano un certo successo del Movimento nonostante i pasticci dei suoi membri.

Le gaffe della Azzolina o della Castelli sono temi che l'elettorato grillino, notoriamente in rotta con i media tradizionali, non segue con grande attenzione. Pochi leggono i giornali, e chi guarda la tv può trovare la versione molto accomodante dell'accoppiata Tg1-Tg3, totalmente schierati con il governo.

Dunque ora non è il momento di far guerra a Conte, non conviene a nessuno. Malgrado tutto, il premier ha ancora un consenso forte, confermato anche dagli altri istituti che non sono ''carezzevoli'' come Pagnoncelli. Se invece a ottobre la situazione dovesse peggiorare a livello sociale o economico, il Movimento potrà prendere qualche iniziativa più forte. Tanto dalle liste alle regionali si capirà finalmente come stanno messi i singoli partiti in termini di consenso vero.

Certo, fossimo in Germania, Casalino sarebbe già stato rimandato a presentare i programmi di scommesse in tv. Ma non perché ci sia un vero problema di insider trading da mille euro (remember Renzi e le chiacchierate con De Benedetti? Quell'inchiesta si è arenata nonostante ballassero cifre molto più alte). È un problema di immagine, di opportunità politica.

Infatti anche Mattarella ha storto il naso, perché questo caso condiziona l'immagine del governo italiano. Un comportamento straccione che non è confacente alla carica che lui ricopre. Se vuoi passeggiare sui red carpet a Bruxelles, riservati a capi di Stato e di governo, non puoi avere un fidanzato fesso che sta a casa a farsi fregare i risparmi (non duramente) accumulati.

