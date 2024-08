GIORGETTI HA 12 MILIARDI DI PROBLEMI – PER LA LEGGE DI BILANCIO SERVONO ALMENO 25 MILIARDI DI COPERTURE, MA IN CASSA CE NE SONO SOLO 13, NELLA MIGLIORE DELLE IPOTESI – SOLO PER CONFERMARE LE PRINCIPALI MISURE DELL’ULTIMA LEGGE DI BILANCIO, SERVONO CIRCA 17 MILIARDI. ED È GIÀ PARTITO L’ASSALTO ALLA DILIGENZA DA PARTE DEI PARTITI: LA LEGA VUOLE LA FLAT TAX ESTESA, FORZA ITALIA PENSIONI MINIME PIÙ ALTE – LE STRADE SONO SEMPRE LE SOLITE DUE: ALZARE LE TASSE O TAGLIARE CON L’ACCETTA LA SPESA PUBBLICA…

Estratto dell’articolo di Angelo Ciardullo per “MF”

giancarlo giorgetti in conferenza stampa 5

[…] l’esecutivo si prepara alla sfida tradizionalmente più ardua dell’ultima parte dell’anno: la manovra. Una manovra che, stando alle stime rese note dal presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato (FdI), dovrebbe attestarsi sui 25 miliardi di euro da scovare, in larga parte, tra le pieghe del bilancio.

[…] il governo non sembra minimamente intenzionato a rinunciare ad alcuni capisaldi: la conferma del taglio del cuneo fiscale e contributivo per i redditi fino a 35 mila euro (del costo di 10 miliardi), quella dell’Irpef a tre aliquote (che di miliardi ne vale 4), il bonus mamme lavoratrici con almeno tre figli minorenni a carico (che cuba 500 milioni) e la riduzione del canone Rai da 90 a 70 euro (430 milioni).

giorgia meloni giancarlo giorgetti

Senza dimenticare l’esenzione fiscale per i fringe benefit (per la cui conferma servono 350 milioni), la super-deduzione al 120 o 130% per chi assume a tempo indeterminato lavoratori appartenenti a categorie fragili o bisognose (1,3 miliardi) e via di seguito.

Facendo un rapido calcolo, solo per confermare le principali misure dell’ultima legge di bilancio, servono circa 17 miliardi.

Il tesoretto accumulato a sorpresa grazie ai buoni dati sulle entrate fiscali e contributive nel primo semestre (13 miliardi in più rispetto allo stesso periodo del 2023) lascia ben sperare, ma per le stime definitive occorre ancora qualche settimana.

Tredici, dunque, i miliardi già in cassaforte. Ma dove trovare gli altri 12?

Il dilemma amletico si riduce ogni anno al «testa o croce» fra alzare le tasse o tagliare la spesa: essendo il centrodestra storicamente contrario (almeno sulla carta) a intensificare la pressione fiscale, non resta che percorrere la seconda strada. Dalla spending review dei ministeri il governo si aspetta circa 2-2,5 miliardi di risparmi per il 2025.

CASSE VUOTE AL MEF - VIGNETTA BY GIANNELLI

Per il resto, il taglio dell’Irpef si finanzia con un fondo ad hoc, oltre che con gli introiti della Global Minimum Tax sulle multinazionali entrata in vigore lo scorso 1 gennaio. Se però si vorrà venire incontro anche ai redditi fino a 55-60 mila euro, come auspicato dal numero due del Mef Maurizio Leo, occorrerà prima capire se le adesioni al concordato preventivo biennale (aperte fino al 15 ottobre) saranno riuscite a garantire, in tutto o in parte, i 4 miliardi necessari a questo ulteriore intervento.

Si dovrà poi scongiurare il classico «assalto alla diligenza» da parte delle forze di maggioranza che proveranno a piantare le proprie bandierine da sventolare al cospetto dei rispettivi elettori. I primi segnali si avvertono già, con FI pronta a rilanciare l’aumento delle pensioni minime e la Lega orientata ad ampliare la platea della flat tax al 15% per gli autonomi e rimettere in pista Quota 41.

A difendere la diligenza sarà chiamato il titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti, coadiuvato dalla neo-Ragioniera dello Stato, Daria Perrotta.

GIANCARLO GIORGETTI ALLA PARTITA DEL CUORE

Entro il 20 settembre, per inciso, l’Italia dovrà a inviare a Bruxelles il suo primo piano strutturale di bilancio, contenente il percorso di aggiustamento dei conti pubblici per i prossimi cinque-sette anni oltre alle riforme strutturali richieste dall’Europa: è all’interno di questa cornice che il governo disegnerà la manovra che le Camere saranno chiamate ad approvare entro il 31 dicembre. […]

iter della legge di bilancio - la stampa GIANCARLO GIORGETTI