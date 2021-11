2 nov 2021 16:12

GIORGETTI SPINGE LA LEGA NEL PPE? E SALVINI SE NE SBATTE E VA IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA: "STIAMO LAVORANDO PER UN GRANDE GRUPPO CHE METTA INSIEME IL CENTRODESTRA IN EUROPA. NON È NESSUN VECCHIO GRUPPO" - L'IDEA DEL "CAPITONE" E' RACCOGLIERE TUTTE LE EURO-FORZE "MAL-DESTRE" IN UN UNICO GRANDE "CONTENITORE" ALTERNATIVO ALLA SINISTRA E CHE VADA OLTRE "IDENTITA' E DEMOCRAZIA", I CONSERVATORI E IL PPE…