IL CONTE BULLO – ‘’GLI AMICI DI SALVINI E MELONI SONO ORBÁN E IL PARTITO POLACCO PIS. QUESTO PUÒ PORTARE ALL'EMARGINAZIONE DELL'ITALIA ALL'INTERNO DELL'EUROPA - ORBAN È STATO VOTATO, DICE MELONI, MA ANCHE PUTIN È STATO VOTATO PIÙ VOLTE CON CLAMOROSI RISULTATI PLEBISCITARI MA QUESTO NON SIGNIFICA CHE POI NON CI SIANO GOVERNI CHE METTONO IL BAVAGLIO ALLA LIBERTÀ DI STAMPA O CHE COSTRINGANO LE DONNE A SENTIRE IL BATTITO DEL FETO PRIMA DI PROCEDERE ALL'ABORTO - NON CREDO CHE UNA VITTORIA DELLA DESTRA RAPPRESENTI UN PROBLEMA PER LA DEMOCRAZIA. C'È PERÒ UN RISCHIO POLITICO”