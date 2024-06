DA GIORGIA, DETTA “STRONZA”, AL VAFFA DI ANGELUCCI – LA CAMPAGNA PER LE EUROPEE, COME DAGO DIXIT, E’ STATA LA PIU’ DEMENZIALE DEGLI ULTIMI ANNI TRA LA DECIMA MAS DI VANNACCI, SANTANCHE’ CHE SI APPROPRIA DI SINNER PER PROMUOVERE IL TURISMO, LE CENE DI LOLLO PER FERMARE LE GUERRE, GLI SPRITZ DI NORDIO, LE LISTE DEL PD "CHE FANNO SCHIFO" (DETTO DA UN CANDIDATO DEM) E LE GENIALATE DI SALVINI – “SE UN TUTORE DELL’ORDINE TI TROVA IN PALESE STATO DI UBRIACHEZZA, MA NON C’È A PORTATA DI MANO L’ALCOL TEST, PENSO CHE IL TANFO E LA PROVA DI STARE SU UN PIEDE E SULL’ALTRO PIEDE SIA SUFFICIENTE PER…” – VIDEO

È finita, ma ha dato tanto. La campagna elettorale per le Europee e le Amministrative del 2024 è finalmente alle nostre spalle. Ha regalato squarci di genio e momenti memorabili.

Giorgia, detta “stronza”. La presidente del Consiglio stringe la mano al presidente della Campania e si presenta così, gioviale, affatto vendicativa: “Sono quella stronza della Meloni” (Giorgia Meloni, 27 maggio) Anche poeta.

Editore della stampa di destra, ras delle cliniche private e parlamentare leghista, Angelucci risponde lirico alle domande del nostro Manolo Lanaro, a margine della manifestazione di FdI: “Ma vattene affanculo, fatte li cazzi tua, vai a lavorare” (Antonio Angelucci, 1º giugno) Tutto merito suo. “Avviso a tutti quelli che parlano male dell’Italia. Record di turisti. Sinner numero uno. Sarà un caso ma si respira un’aria nuova”.

Tre giorni dopo Sinner è stato eliminato dal Roland Garros (DanielaSantanchè, 4 giugno) La X sinfonia. Il generale Vannacci è ospite dell’Aria che tira, a iniziotrasmissione suonal’inno europeo, la Nona sinfonia di Beethoven. Il conduttore chiede al candidato leghista chi sia il compositore dell ’ode: “Bella domanda, non sarà mica Vivaldi?” (Roberto Vannacci, 7 giugno) La X Mas.

Ecco lo spot elettorale dell’illustrissimo: “Quando andate a votare per il Parlamento europeo, fate una decima sul simbolo della Lega” (Vannacci, 31 maggio) Vivo, morto o X. Il vademecum elettorale distribuito da Forza Italia invita a scrivere “Berlusconi” tra le preferenze: “Il principio base è quello del‘favorvoti’–si legge–os sia quello della salvaguardia della volontà dell’elettore per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l’effettiva volontà dell ’elettore” (Forza Italia, 28 maggio) Fuoco amico.

Quante guerre non ci sarebbero state di fronte a cene ben organizzate?” (Francesco Lollobrigida, 17 maggio) Dio benedica Lollo/2. “Vi siete mai chiesti se gli animali negli allevamenti sono felici? C’è un metodo semplice, basta chiederlo direttamente a loro” (Lollobrigida, 18 maggio) DiobenedicaLollo/3. “La tolleranzaha portato al terrorismo, fino all’episodio di Aldo Moro che fortunatamente, tra virgolette, con il suo sacrificio creò un allarme democratico” (Lollobrigida, 23 maggio) Lollo, detto Rollo. “Se te la devi fa ’na canna, fattela bene, no?” (Lollobrigida, 4 giugno) Know-how.

Il pescivendolo dell ’ex forzista siciliano Miccichè, lo stimato Salvatore Serio, ha ottenuto una consulenza in Senato. Il suo mentore non fa una piega: “Seguirà le questioni ittiche” (Gianfranco Miccichè, 29 maggio) #Ciocca too “Gli avversari mi hanno sempre definito il Brad Pitt della politica, mi attaccavano per essere un sex symbole non mi sentivo così” (L’eurodeputato leghista Angelo Ciocca, 1º giugno) Priorità. “Mi piacerebbe avere uno spritz. Lei non me lo può portare?” (Il ministro CarloNordio a una giornalista, dopo essere stato respinto dal retropalco della manifestazione di FdI, 1º giugno) O-ne-stà.

“La lista del Pd, diciamocelo, fa un po’ schifo” (Andrea Borello, candidato del Pd) Un ministro empirico. “Se un tutore dell ’ordine ti ferma e si trova in palese stato di ubriachezza, ma non c’è a portata di mano l’alcol test, penso che il tanfo e la prova di stare su un piede e sull’altro piede sia assolutamente sufficiente per bloccare un automobilista” (Matteo Salvini, 4 giugno).

