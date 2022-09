Da www.liberoquotidiano.it

LUCIO CARACCIOLO -

Lucio Caracciolo, ospite di Otto e Mezzo, il talk show di la7 condotto da Lilli Gruber, spiega quali sono gli scenari per il voto del prossimo 25 settembre. L'opinionista e direttore di Limes fa una riflessione che tiene conto anche del contesto internazionale in cui maturerà il risultato delle urne.

GIORGIA MELONI

Di fatto secondo Caracciolo, che lancia una provocazione, a nessuno converrebbe vincere, soprattutto al centrodestra: "Gli conviene? C'è la crisi economica, la crisi energetica, una tempesta sta per abbattersi sul Paese, mi chiedo conviene al centrodestra vincere? Non si può fare certo qualcosa di diverso da quello che si sta facendo in questo momento".

DONA IL GAS ALLA PATRIA - LA FIAMMA DI GIORGIA MELONI BY STAINO

Poi ha aggiunto: "Alla fine gli conviene perché si divertono, ma di certo il compito che avrà il prossimo governo non sarà facile". Insomma Caracciolo mette nel mirino il prossimo esecutivo che dovrà far fronte a una vera e propria emergenza economica e sociale che si sta per abbattere sul nostro Paese.

E su questo fronte il centrodestra è pronto a fare la sua parte posizionandosi in modo convinto sul fronte europeista e atlantico. Con buona pace dei detrattori di sinistra che gridano allarmi inesistenti. Urla dettate solo dalla paura di una sconfitta che potrebbe investire il Pd e l'intero centrosinistra.

