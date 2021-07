26 lug 2021 16:39

GIORGIA MELONI, ASCOLTA CROSETTO: "FRATELLI D'ITALIA È IN ASCESA MA C'È IL RISCHIO CHE SI CONSOLIDI UNA CONVENTIO AD EXCLUDENDUM, COME È AVVENUTO IN FRANCIA PER MARINE LE PEN. LE CONSIGLIEREI DI NON FARSI METTERE ALL'ANGOLO, SPARIGLIARE, EVITANDO DI FARSI ATTACCARE ADDOSSO ETICHETTE SCOMODE…"





GUIDO CROSETTO E GIORGIA MELONI Estratto dell'articolo di Matteo Pucciarelli per “la Repubblica” [...] FdI è in ascesa, a Meloni tocca sperare che Draghi resti a lungo, sostenuto da tutti tranne da lei. «No, c'è il rischio che si consolidi una conventio ad excludendum, come è avvenuto in Francia per Marine Le Pen. Le consiglierei di non farsi mettere all'angolo, sparigliare, evitando di farsi attaccare addosso etichette scomode».