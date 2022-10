Da www.lastampa.it

Nel Salone delle Feste del Quirinale, emozionata ma ferma, Giorgia Meloni ha giurato come presidente del Consiglio. Di fronte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha recitato la formula di rito: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione». Poi ha firmato e ha affiancato il Capo dello Stato per accogliere il giuramento di tutti i ministri del suo governo. Piazza del Quirinale è blindata, come anche le strade limitrofe. Domenica è previsto il passaggio di consegne con Draghi e primo Cdm.

10.35 – Terminato il giuramento del governo Meloni

Terminata nel Salone delle Feste del Quirinale la cerimonia di giuramento del nuovo Governo, a questo punto in carica a tutti gli effetti.

10.18 – Stretta di mano con il Capo dello Stato Mattarella

Per il giuramento Giorgia Meloni è entrata nel salone delle feste con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ieri le ha dato l'incarico di premier del nuovo governo. Dopo il giuramento con la formula di rito e la controfirma del Capo dello Stato la stretta di mano tra i due e poi foto di rito.

10.15 – Dopo Giorgia Meloni il giuramento dei ministri

Tailleur e top nero sopra decolleté tacco 12. La prima presidente del Consiglio donna Giorgia Meloni ha scelto questo look per la cerimonia di giuramento. I primi a giurare dopo la presidente del Consiglio sono Antonio Tajani e Matteo Salvini, che prima di andare a firmare manda un bacio ai figli in prima fila.

IL COMPAGNO E LA FIGLIA DI GIORGIA MELONI AL GIURAMENTO

Matteo Salvini, con la spilla di Alberto da Giussano sul bavero della giacca, ha inforcato gli occhiali da vista per leggere la formula di rito. Tra i ministri prevale la cravatta scura, tranne alcune eccezioni come Giancarlo Giorgetti, verde, Francesco Lollobrigida, bourdeaux, Raffaele Fitto e Adolfo Urso, azzurro. Tra le ministre dominante il tailleur nero (Anna Maria Bernini, Daniela Santanchè, ed Eugenia Roccella); in bianco Elisabetta Casellati e Alessandra Locatelli, sedute vicino.

10.10 – Meloni ha giurato

Giorgia Meloni, in total black - giacca nera, top nero, pantalone nero - davanti al Presidente della Repubblica Mattarella recita - emozionatissima - la formula di rito e giura da premier.

10.10 – È iniziato il giuramento del nuovo governo davanti al Presidente della Repubblica

Iniziata nel Salone delle Feste del Quirinale la cerimonia di giuramento del nuovo Governo.

10.16 – La sorella di Giorgia Meloni presente al giuramento nel salone delle feste al Quirinale

Non poteva mancare Arianna, la sorella di Giorgia Meloni, al giuramento nel salone delle feste al Quirinale. Arianna -anche lei elegantissima con i capelli raccolti in una lunga treccia- è arrivata assieme alla sorella, e ha preso poi posto accanto alla piccola Ginevra, nipote nonché figlia della presidente del Consiglio.

10.05 – Giorgia Meloni è arrivata al Quirinale

Giorgia Meloni è entrata in auto al Quirinale per la cerimonia di giuramento.

10.03 – Le sedie dei parenti sono tutte occupate

Anche le sedie per i parenti sono tutte occupate, tranne due: arriva il compagno di Meloni, Andrea Giambruno, per mano alla figlia Ginevra. Lui saluta con due baci Daniela Santanchè, già seduta nel settore dei ministri. La bambina saluta con la mano lo zio Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura e marito della sorella di Meloni, Arianna.

10.00 – Prevale il bianco tra le ministre, elegantissime, pronte per il giuramento al Quirinale

Prevale il bianco tra le ministre, elegantissime, pronte per il giuramento al Quirinale. Due tailleur white, quelli di Maria Elisabetta Alberti Casellati e di Alessandra Locatelli, spiccano in prima fila. Subito dietro, le ministre Daniela Santanché e Anna Maria Bernini sfoggiano due eleganti tailleur pantalone nero con due camicie, sempre bianche.

Tailleur nero anche per Eugenia Roccella, che, a differenza delle colleghe che le siedono accanto, non sceglie il bianco ma una blusa di seta a pois. Marina Calderone, neo responsabile del Lavoro, ha scelto il nero, come la maggior parte dei ministri presenti nel salone delle feste. Qualche abito blu scuro -ne sfoggia uno Francesco Lollobrigida, tra gli altri- mentre ha scelto il grigio il responsabile dello Sport Andrea Abodi.

9.55 – Al Colle arrivati il compagno e la figlia di Meloni

Al Quirinale per assistere al giuramento del nuovo governo sono appena arrivati il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Gianbruno, insieme a Ginevra la loro figlia. I due sono arrivati con la Cinquecento bianca che ha usato la leader di Fdi prima di ricevere l'incarico. Con loro anche lo staff della premier incaricata.

9.50 – Ci sono i familiari dei ministri al Quirinale. La famiglia Salvini in prima fila

In prima fila nella parte riservata alle famiglie c'è Francesca Verdini, compagna di Matteo Salvini, con in braccio Mirta la figlia del leader della Lega e accanto il figlio Federico.

9.46 – Al Colle i ministri schierati ai loro posti

Quasi tutti i ministri schierati ai loro posti. L'ultimo ad accomodarsi è Nello Musumeci. Salvini e Tajani chiacchierano in piedi

9.33 – L’arrivo di Crosetto

Il più entusiasta sembra Guido Crosetto, il fondatore di Fratelli d'Italia, poi uscito dalla politica e ora nominato ministro della Difesa. Crosetto nell'ingresso principale del Quirinale saluta con trasporto i nuovi colleghi, a cominciare da Giancarlo Giorgetti e Carlo Nordio.

9.32 – Salone delle feste pronto per la cerimonia

All'interno del Salone delle feste, tutto è allestito. Giornalisti e fotografi in quantità, una cinquantina di sedie pronte per i parenti dei ministri

9.00 – Arrivano i primi ministri al Quirinale: Sangiuliano, Bernini, Santanchè, Valditara

Gennaro Sangiuliano, scelto da Giorgia Meloni per guidare il ministero della Cultura è il primo ministro ad arrivare al Quirinale. Dopo di lui a fare il suo ingresso è stata Anna Maria Bernini, ministro per l'Università e Daniela Santanchè, ministro del Turismo. Arrivato al Quirinale anche Giuseppe Valditara che andrà al ministero dell'Istruzione e Merito accompagnato dalla sua famiglia.

