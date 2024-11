GIORGIA MELONI NON PUÒ PERMETTERSI DI PERDERE MUSK – LA DUCETTA HA CONVINTO IL SUO “AMICO” ELON AD ABBASSARE I TONI DOPO LE INDEGNE SPARATE SUI GIUDICI, MA MEDITA DI INVITARLO DI NUOVO AD ATREJU: E' UN ALLEATO FONDAMENTALE PER I RAPPORTI CON TRUMP (DOPO CHE PER DUE ANNI È STATA LA COCCA DI BIDEN) – LA PARZIALE RETROMARCIA DI MR TESLA PER BOCCA DEL “REFERENTE” ITALIANO, ANDREA STROPPA: “NON VOLEVA LEDERE LA SOVRANITÀ. HA PARLATO DA PRIVATO CITTADINO”. MA NON È UN PRIVATO CITTADINO MANCO PER IL CAZZO: È L’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO, E AVRÀ UN RUOLO CRUCIALE NELL’AMMINISTRAZIONE TRUMP. IN ALTRI TEMPI, QUESTA SI SAREBBE CHIAMATA INGERENZA (E I “PATRIOTI” AVREBBERO SCAPOCCIATO)

elon musk giorgia meloni vignetta by osho

È il giorno della frenata. Diplomatica, obbligata, chissà quanto duratura. È il frutto della telefonata tra Giorgia Meloni ed Elon Musk, che risale a mercoledì scorso. Ed è figlia dell’intervento di Sergio Mattarella, che ha sempre garantito un’alleanza solida con gli Stati Uniti e che però non ha esitato stavolta a bacchettare il multimiliardario per l’ingerenza a danno della magistratura italiana.

Una de-escalation cercata da Palazzo Chigi, che viene infine sancita dall’uomo che in Italia pensa e parla a nome del proprietario di X: «Le parole di Musk — dice su SkyTg24 Andrea Stroppa, l’esperto di sicurezza informatica indagato nell’inchiesta Sogei — sono frutto di un pensiero onesto. Non voleva ledere la sovranità del nostro Paese. Ha parlato da privato cittadino e imprenditore, non da figura di un’amministrazione che entrerà in carica tra qualche mese».

TWEET DI ELON MUSK CONTRO I GIUDICI ITALIANI

Parla Stroppa, ma si esprime su indicazione diretta di Musk. E alterna segnali distensivi a qualche rilancio: «Non so se Elon sarà più prudente. Ha avuto problemi con l’amministrazione Biden perché diceva quello che pensava. Se qualcuno crede di intimidirlo, non ha capito chi è». In ogni caso, aggiunge, nulla di personale con i giudici, massima fiducia nei magistrati e ben vengano le inchieste […] perché «funziona così in un paese democratico».

Sedare le polemiche era l’obiettivo obbligato di Meloni. La premier, in imbarazzo per l’entrata a gamba tesa del futuro esponente dell’amministrazione Trump[…], è impegnata da due giorni a fermare lo scontro.

ELON MUSK CONTRO L ITALIA - MEME BY VUKIC

Mercoledì scorso, si apprende da fonti del cerchio magico meloniano, dopo aver chiamato Musk avrebbe contattato Sergio Mattarella. Una mossa utile a fornire rassicurazioni al Colle sull’unità d’intenti delle istituzioni rispetto alla magistratura. […]

Bisogna essere chiari, su questo punto: la presidente del Consiglio continua a giocare una partita durissima sulla separazione delle carriere. E continua a mettere pressione alle toghe. La novità è che la discussione generale della riforma alla Camera è slittata al 29 novembre.

ELON MUSK GIORGIA MELONI ANDREA STROPPA

E siccome il tempo è ridottissimo a causa della legge di bilancio da approvare, se ne parlerà in realtà a gennaio. A quel punto però, grazie al regolamento, la maggioranza potrà sfruttare il contingentamento dei tempi. Solo allora si capiranno le reali intenzioni di Palazzo Chigi […]

Ma torniamo a Musk. Meloni non può permettere che il fondatore di Tesla attacchi da Washington i giudici italiani, ma continua a considerare l’imprenditore un ponte obbligato per “conquistare” Trump.

Tweet di Eva Vlaardingerbroek contro i giudici repostato da Elon Musk

L’alternativa è finire stritolata dalla guerra commerciale promessa dal tycoon, vista l’esposizione dell’export italiano verso gli Stati Uniti. Forse anche in questa chiave va letta l’indiscrezione iniziata a circolare nelle ultime ore: la premier starebbe pensando di invitare nuovamente Musk ad Atreju, a metà dicembre. Non succede, di norma, che un super-ospite venga convocato per due anni di seguito […]. Per adesso il miliardario non ha in agenda viaggi in Italia. Ma l’opportunità è troppo ghiotta per non tentarci. […]

