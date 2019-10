DUOMO POLITIK - NON DITE A NESSUNO CHE A MILANO C'È ARIA DI ARCHIVIAZIONI - BEPPE SALA MOLTO CONTENTO PER GORNO IN CDP - CHE FINE HA FATTO MARIA STELLA GELMINI? - LA SPENCER STUART HA CHIESTO SOLO 10MILA EURO PER TROVARE IL CAPO DELLE OLIMPIADI. COME MAI? DEI TRE MANAGER IN CORSA, UNO È FUORI GIOCO (MOCKRIDGE). NOVARI È SOSTENUTO DA GOVERNO E REGIONI, BALDAN DA MALAGÒ E COMUNE - CHE COSA SPINTO SCARONI A...