MANFRED WEBER INCONTRA GIORGIA MELONI A PALAZZO CHIGI - 11 NOVEMBRE 2022

(ANSA) - Il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber è appena giunto a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Poco prima Weber ha avuto un faccia a faccia con il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, principale candidato a essere indicato dal governo italiano come commissario europeo. "Come sempre è stato un buon incontro", si è limitato a dire il politico tedesco lasciando gli uffici del ministero di Fitto e spostandosi a piedi fino a Palazzo Chigi..

MANOVRA E COMMISSARIO UE INCONTRO SEGRETO MELONI-WEBER

Estratto dell’articolo di Tommaso Ciriaco per “la Repubblica”

L’incontro doveva restare riservato. Troppo delicato per annunciarlo. Giorgia Meloni ha in programma di incontrare nelle prossime ore Manfred Weber, presidente del Ppe, uomo forte negli equilibri di Bruxelles, antico avversario interno di von der Leyen, necessario però per la sua rielezione.

manfred weber si congratula con ursula von der leyen per la rielezione

Se l’indiscrezione non farà saltare il colloquio, il faccia a faccia si terrà oggi stesso, durante una visita del politico tedesco in Italia. Lo confermano fonti vicine alla premier, dietro la richiesta di anonimato […]

Non è la prima volta che i due si incontrano, ma stavolta pesa di più perché Weber può aiutare Roma, a partire da due dossier fondamentali: la procedura per deficit eccessivo e la richiesta di un minimo di flessibilità sulla manovra.

VERTICE DI MAGGIORANZA - VIGNETTA BY GIANNELLI

Così, almeno, spera la leader di FdI, che teme un autunno di crisi con la nuova Commissione. Il politico tedesco incarna infatti l’ala destra dei popolari e non è ostile a un dialogo parlamentare con i Conservatori. Gode di un ottimo rapporto con Meloni ed Antonio Tajani (vedrà anche lui e Raffaele Fitto). E proverà a bilanciare all’Europarlamento la pressione di socialisti e liberali — ma soprattutto di Francia, Germania e Spagna — per escludere la presidente del Consiglio da ogni decisione che conta.

In effetti, in queste ore Roma arranca. Casse troppo vuote, nodi politici interni che rischiano di venire al pettine. […]

Per la premier, la priorità è convincere Bruxelles della serietà della parabola tracciata per ridurre il deficit, anche perché un’eventuale bocciatura politica avrebbe effetti deflagranti sui titoli di Stato già in autunno. È in questo contesto che si inserisce Weber.

manfred. weber 2

L’incontro con la premier doveva restare riservato, per non urtare la suscettibilità di Bruxelles e non agitare il Ppe. Al tedesco Meloni si rivolge per cercare sponda politica: con l’aiuto dei popolari, palazzo Chigi pensa di poter rientrare nei giochi, posizionandosi a metà strada tra Patrioti e von der Leyen, e ottenere “clemenza” sulla procedura di rientro e la prossima, austera manovra. Prima ancora, spera nel suo sostegno anche per portare a termine una moral suasion su Ursula e favorire la concessione della vicepresidenza esecutiva della Commissione per Fitto. Non è facile, ma meglio comunque provarci.

