SUL MES CADE IL GOVERNO? - TRE SENATORI DEL M5S PRONTI A LASCIARE IL MOVIMENTO PER PASSARE (PROBABILMENTE) ALLA LEGA: A BREVE INIZIA IL DIBATTITO SULLA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA SUL FONDO SALVA-STATI. MA SAREBBERO ALTRI DUE I SENATORI GRILLINI IN BILICO. LA MAGGIORANZA DI FATTO NON CI SAREBBE PIÙ, ANCHE SE OGGI L'ESECUTIVO NON RISCHIA GRAZIE AD ALCUNE ASSENZE NELL'OPPOSIZIONE - ARRIVERÀ UN SOCCORSO AZZURRO A TENERE IN PIEDI IL CONTE-BIS?