GIORGIA MELONI VA A MILANO PER IL RICORDO DI SERGIO RAMELLI, IL MISSINO UCCISO A SPRANGATE NEL 1975: E’ LA PRIMA VOLTA DA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA – DOPO LA COMMEMORAZIONE LA DUCETTA PARTECIPERA’ NEL POMERIGGIO ALLA CONVENTION DEL PARTITO (A CUI PORTERÀ UN SALUTO ANCHE IL SINDACO BEPPE SALA). LE PROTESTE DELL’ANPI PER IL CORTEO SERALE ORGANIZZATO DALLE SIGLE DELLA DESTRA RADICALE...

Venerdì mattina 29 aprile, alla cerimonia istituzionale in ricordo di Sergio Ramelli , ci sarà anche il sindaco Beppe Sala. Ma la notizia è che ai giardinetti di Città Studi intitolati al giovane missino ucciso a sprangate nel 1975 da un commando di Avanguardia operaia dovrebbe esserci anche Giorgia Meloni e nel caso sarebbe la prima volta nelle vesti di leader di Fratelli d’Italia.

Il condizionale è ancora d’obbligo. Si devono incastrare le agende, ma Meloni venerdì pomeriggio è attesa a Milano per la kermesse del suo partito e si sta cercando di anticipare la trasferta lombarda per un passaggio ai giardinetti di via Pinturicchio per il ricordo ufficiale di Ramelli, alla presenza appunto anche del sindaco.

Il sindaco alla convention di Fratelli d’Italia

Beppe Sala, per inciso, porterà nel pomeriggio il suo saluto istituzionale alla convention del partito di Meloni. Tornando alle commemorazioni di Ramelli, in serata ci sarà invece il corteo organizzato delle sigle della destra radicale. La manifestazione si svolgerà con alcuni divieti come quello di non marciare in modo «inquadrato» o militare, senza tamburi e ovviamente vessilli di tipo fascista.

Il corteo e le polemiche

Dopo una mediazione preventiva della questura, il comitato organizzatore ha presentato un preavviso per un percorso da piazzale Gorini a via Paladini, luogo dell’aggressione mortale. Protesta l’Anpi: «Chiediamo alle pubbliche autorità di impedire che la memoria del 25 Aprile e di tutti noi venga vergognosamente oltraggiata», dice il presidente provinciale Roberto Cenati.

