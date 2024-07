GIORGIA NON CE LA FA PROPRIO A DIRSI “ANTIFASCISTA” – DOPO LE POLEMICHE E GLI ATTACCHI DELLE OPPOSIZIONI PER L'INCHIESTA DI "FANPAGE" SUI FASCISTELLI ANTISEMITI TRA I GIOVANI DI FDI, LA MELONI SCRIVE UNA LETTERA AI DIRIGENTI DEL PARTITO: “NON C'È ALCUNO SPAZIO TRA LE NOSTRE FILA PER CHI RECITA UN COPIONE MACCHIETTISTICO UTILE SOLO AL RACCONTO CHE I NOSTRI AVVERSARI VOGLIONO FARE DI NOI. FUORI CHI VUOLE FARCI TORNARE INDIETRO” – PECCATO CHE NEL LUNGO TESTO LA DUCETTA NON USI MAI LA PAROLA “ANTIFASCISMO” – VIDEO

giorgia meloni al senato

«Fuori chi ci vuol far tornare indietro. Non siamo come vorrebbero dipingerci». La premier Giorgia Meloni non usa mezzi termini. Il caso dell’inchiesta di Fanpage su Gioventù nazionale ha scatenato un vero e proprio polverone, mettendo in luce i richiami al nazismo e al fascismo di molti componenti dei giovani di Fratelli d’Italia e alle dimissioni, tra l’altro, della responsabile dei giovani di FdI Flaminia Pace. […]

Così, oggi, la presidente del Consiglio ha voluto mettere un punto inviando una lettera ai dirigenti del suo partito ma senza pronunciare mai la parola antifascismo. «Il nostro compito è troppo grande perché si possa consentire a chi non ne ha compreso la portata di rovinare tutto. Non ho e non abbiamo tempo da perdere con chi non è in grado di capire cosa sia Fratelli d'Italia e quali siano le grandi sfide storiche della nostra epoca. Non ho e non abbiamo tempo da perdere con chi vuole farci tornare indietro, o con chi ci trasforma in una macchietta.

GIORGIA MELONI AI TEMPI DI AZIONE GIOVANI

Non ho e non abbiamo tempo da perdere con chi, inconsapevolmente o meno, diventa uno strumento nelle mani dell'avversario. Chi non è in grado di capirlo, chi non ha compreso questo percorso, chi non è in condizione di tenere il passo, non può far parte di Fratelli d'Italia». Lo scrive Giorgia Meloni, presidente di Fdi, in una lettera indirizzata ai dirigenti del partito dopo l'inchiesta di Fanpage su Gioventù nazionale.

«Come moltissimi di voi sono arrabbiata e rattristata per la rappresentazione di noi che è stata data dai comportamenti di alcuni giovani del nostro movimento ripresi in privato» scrive Meloni: «Non siamo come vorrebbero dipingerci. Non lo siamo noi e non lo sono i nostri ragazzi di Gioventù Nazionale - aggiunge la premier -. Abbiamo un movimento giovanile forte, sano, colorato, curioso e aperto.

giorgia meloni sconfitta in europa meme by edoardo baraldi4

I nostri ragazzi, che a volto scoperto e la faccia pulita, con volantini e iniziative, difendono la Libertà nelle scuole e nelle università dalla violenza e dall'arroganza della sinistra, sono i primi a essere danneggiati da questa brutta storia. Proprio per questo, non c'è alcuno spazio tra le nostre fila per chi recita un copione macchiettistico utile solo al racconto che i nostri avversari vogliono fare di noi».

«Noi - sottolinea ancora Meloni - abbiamo fatto della trasparenza e della coerenza i nostri tratti caratteristici. Noi facciamo quello che diciamo e siamo quello che appariamo. Non c'è trucco e non c'è inganno. Chi crede che possa esistere una immagine pubblica di Fratelli d'Italia che non corrisponde ai suoi comportamenti privati, semplicemente, non ha capito cosa siamo, e dunque non è il benvenuto tra noi».

[…] la premier, ha voluto focalizzare l’attenzione su quella che è la missione del suo partito. Richiamando il senso di orgoglio di chi ne fa parte. «Ricordatevi qual è il nostro compito, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Servirà tanto lavoro, tanta dedizione, tanto sacrificio.

gioventu meloniana - vignetta di vukic

Ma se sapremo essere all'altezza della sfida, vi prometto che la storia si ricorderà di noi, che l'Italia si ricorderà di noi, che ogni persona perbene che ha subito la logica degli amici degli amici, dei “circoletti” che decidono per tutti, dei due pesi e delle due misure, di un mondo nel quale se fai parte di una determinata corrente politica hai più diritti degli altri, ci dirà grazie per il coraggio e la forza che avremo saputo dimostrare».

giorgia meloni al senato 3 seconda puntata dell inchiesta di fanpage sulla gioventu meloniana 7 seconda puntata dell inchiesta di fanpage sulla gioventu meloniana 8 seconda puntata dell inchiesta di fanpage sulla gioventu meloniana 4 seconda puntata dell inchiesta di fanpage sulla gioventu meloniana 6 FLAMINIA PACE - GIORGIA MELONI