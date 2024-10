GIORGIA, RACCONTACENE UN'ALTRA – LA MELONI VUOLE FARCI CREDERE CHE NON SI È INTERESSATA DELLE DIMISSIONI DI FRANCESCO SPANO DA CAPO DI GABINETTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA: “NON HO INCONTRATO GIULI E HO CAPITO ABBASTANZA POCO DELLA VICENDA”. MA AMMETTE CHE LA NOMINA DI SPANO AVEVA SCATENATO IL CAOS NEL SUO PARTITO: “DA FRATELLI D’ITALIA MI DISSERO CHE C’ERA NERVOSISMO. RISPOSI DICENDO: PARLATENE COL MINISTRO” – “NON VEDO COMPLOTTI MA MENEFREGHISMO DELLA VOLONTÀ POPOLARE…”

GIORGIA MELONI - MEME BY EDOARDO BARALDI

MIC: MELONI, SU NOMINA SPANO NERVOSISMO IN FDI, DISSI 'PARLATENE CON GIULI'

(Adnkronos) - "Non ho incontrato il ministro e ho capito abbastanza poco della vicenda, non me ne sono occupata. Seguo quello che si legge sui giornali. Ricordo che quando si parlava della nomina di questa persona, c'è stata anche una polemica" e "da Fdi mi dissero che c'era nervosismo. Risposi dicendo: parlatene col ministro". Così la premier Giorgia Meloni, rispondendo alla festa de Il Tempo a una domanda sulla vicenda che ha portato alle dimissioni del capo di gabinetto del ministro della Cultura Giuli, Francesco Spano.

GOVERNO: MELONI, 'NON VEDO COMPLOTTI MA MENEFREGHISMO VERSO VOLONTA' POPOLARE'

alessandro giuli alla camera foto lapresse 1

(Adnkronos) - "Non ho mai parlato di complotti, non credo ci sia un disegno di sovvertire la volontà popolare ma da parte di alcuni" vedo "un certo menefreghismo della volontà popolare" della serie "se il popolo non vota e non capisce come deve votare, allora vanno corrette le scelte del popolo". Così la premier Giorgia Meloni alla festa per gli 80 anni de Il Tempo, a proposito della mail del magistrato Marco Patarnello diffusa dal quotidiano e rilanciata dalla stessa MELONI sui social.

