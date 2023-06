GIORGIA, STAI ATTENTA: L’EUROPA TI GUARDA – DALL’UNIONE EUROPEA INIZIANO AD ARRIVARE I “PIZZINI” SUL MES: “SEGUIAMO CON ATTENZIONE IL DIBATTITO IN CORSO IN ITALIA”. E RICORDANO CHE ALL’ULTIMO EUROGRUPPO C’È STATO UNO SCAMBIO SUGLI “ULTIMI PASSI DA COMPIERE AFFINCHÉ LA RIFORMA POSSA ENTRARE IN VIGORE A FINE ANNO”. TRADOTTO: IL MES ANDRÀ APPROVATO. PUNTO E BASTA – L’OPPOSIZIONE MENA (A RAGIONE) SULL’AVENTINO DELLA MAGGIORANZA. UNA COSA CHE NON SI ERA MAI VISTA. EPPURE, PENSAVAMO DI AVERLE VISTE TANTE…

FONTI EUROPEE, 'SEGUIAMO CON ATTENZIONE DIBATTITO SUL MES'

(ANSA) - Il dibattito in corso in Italia sul Mes "è seguito" dalle istituzioni Ue "con attenzione".

Lo riferiscono fonti europee, interpellate sulla discussione parlamentare che in queste ore si sta sviluppando alla Camera e che ha visto la presentazione da parte del Mef di una relazione tecnica favorevole alla ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità.

Le stesse fonti ricordano che all'ultimo Eurogruppo a Lussemburgo c'è stato uno scambio con il governo italiano e i membri dell'Eurozona sugli ultimi passi da compiere affinché la riforma possa entrare in vigore a fine anno.

MES: SCHLEIN, MAGGIORANZA DISERTA VOTO, E' GOVERNO FANTASMA

(AGI) - "La maggioranza e' talmente divisa che oggi ha disertato il voto sul Mes alla Camera. Non si e' mai visto". Lo scrive la segretaria Pd, Elly Schlein, su Twitter.

"E ieri e' andata sotto al Senato sul Dl Lavoro. Un governo fantasma che non sta in piedi, fa perdere credibilita' all'Italia e continua a non dare risposte a chi e' in difficolta'", aggiunge Schlein.

MES: BOSCHI, INSPIEGABILE L'AVENTINO DEL GOVERNO

(AGI) - "E' un Aventino inspiegabile" quello messo in atto dal governo sul Mes. Lo dice la deputata di Iv, Maria Elena Boschi, rispondendo a una domanda, a Napoli, a margine della presentazione della proposta di legge sul diritto all'oblio oncologico.

"Spesso vengono accusate le opposizioni di non partecipare ai lavori parlamentari e di ritirarsi sull'Aventino - fa notare - che lo facessero la maggioranza e il governo sinceramente non si era mai visto". Per Boschi maggioranza e il governo "dovranno dire prima o poi che cosa pensano e cosa vogliono fare, anche perche' questo testo arrivera' in aula e perche' in Europa manca ancora la ratifica italiana". Boschi conferma quindi la posizione di Iv: "Noi siamo per la ratifica, lo abbiamo sempre detto, anzi con Iv e con il gruppo Italia Viva-Azione abbiamo presentato una nostra proposta di legge"

