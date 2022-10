Dagotraduzione dell'articolo di Margherita Stancati per “The Wall Street Journal”

Giorgia Meloni ha giurato come primo ministro italiano, assumendo il potere alla guida di una coalizione di destra afflitta da dispute interne sulla posizione di Roma nei confronti di Mosca. La Meloni, convinta atlantista, ha dichiarato che il suo governo sarà fermo nel sostegno all'Ucraina e nell'opposizione alla guerra della Russia contro Kiev.

Ma le crepe nell'alleanza di destra hanno iniziato a manifestarsi già prima del giuramento del governo, quando l'ex premier Silvio Berlusconi, membro junior della coalizione, è stato registrato mentre difendeva l'invasione dell'Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin. In risposta, la Meloni ha dichiarato che l'adesione a una politica estera filo-occidentale era un requisito per far parte del suo governo.

La Meloni, il cui partito ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni parlamentari del mese scorso, succede a Mario Draghi come capo del governo italiano e diventa il primo primo ministro donna del Paese.

In qualità di primo ministro, dovrà affrontare l'urgente questione dei prezzi elevati dell'energia, con le famiglie e le imprese alle prese con le salatissime bollette del riscaldamento. Un'altra grande sfida sarà quella di gestire gli indisciplinati alleati della coalizione, alcuni dei quali hanno attribuito alle sanzioni alla Russia la responsabilità dei problemi dell'Italia in materia di prezzi dell'energia.

La 45enne romana ha cercato di riposizionarsi come conservatrice mainstream, sminuendo le sue radici populiste di estrema destra. Il suo partito Fratelli d'Italia discende da un movimento fondato da ex fascisti dopo la Seconda Guerra Mondiale, e tra i suoi sostenitori e membri ci sono alcuni ammiratori dell'ex dittatore fascista italiano Benito Mussolini.

La Meloni ha denunciato il fascismo e ha attenuato le sue critiche all'Unione europea. Mantiene una posizione dura su questioni identitarie come l'immigrazione e i diritti degli omosessuali.

Negli ultimi mesi, ha lavorato duramente per rassicurare gli alleati europei dell'Italia e i mercati finanziari che il suo governo non sarà una forza destabilizzante nel blocco. Ha abbracciato politiche economiche favorevoli al business, come la riduzione delle tasse, ma ha anche promesso di tenere sotto controllo l'enorme debito pubblico italiano. Ci si aspetta che il suo governo lavori a stretto contatto con l'UE per affrontare la crisi energetica, confrontarsi con la Russia e assicurarsi i finanziamenti da parte dell’UE.

Putin ha tagliato le forniture di gas naturale della Russia all'UE, sperando di alimentare il malcontento dell'opinione pubblica e fare pressione sui leader europei affinché riducano il loro sostegno a Kiev e tolgano le sanzioni a Mosca. La crisi del costo della vita ha portato a proteste e scioperi in Paesi come Francia e Germania. Il sostegno alle sanzioni tra gli europei è diminuito dall'inizio della guerra, anche se la vicinanza all'Ucraina rimane diffusa in tutto il continente.

Un governo fortemente antirusso guidato dalla Meloni potrebbe fare pressione sugli altri Paesi europei affinché mantengano la rotta. Ma i commenti dei suoi partner di coalizione - Berlusconi e Matteo Salvini del partito anti-immigrazione Lega - hanno sollevato dubbi sulla coesione del governo. Alcuni osservatori dubitano che possa durare per l'intero mandato quinquennale.

Durante la campagna elettorale, Salvini ha ripetutamente messo in discussione le sanzioni alla Russia. Più recentemente, Berlusconi ha parlato in difesa di Putin. Durante un incontro a porte chiuse con i parlamentari del suo partito Forza Italia, è stato registrato di nascosto mentre diceva che l'intenzione del leader russo era quella di sostituire il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con un gruppo di "persone rispettabili e ragionevoli". L'ex premier italiano ha accusato Zelensky e i suoi sostenitori occidentali di prolungare la guerra. I suoi parlamentari hanno applaudito.

Berlusconi si considera da tempo un amico personale di Putin. Nell'audio trapelato, che è stato reso pubblico all'inizio di questa settimana, ha detto che di recente hanno riacceso la loro amicizia. Il leader russo ha regalato a Berlusconi 20 bottiglie di vodka per il suo 86esimo compleanno il mese scorso, Berlusconi gli ha inviato in cambio bottiglie di vino e i due si sono scambiati "lettere molto dolci", ha detto Berlusconi.

Dopo la pubblicazione dell'audio, la Meloni ha dichiarato che sotto la sua guida l'Italia rimarrà saldamente allineata con i suoi alleati europei e atlantici. "Chiunque non sia d'accordo con questo principio fondamentale non farà parte del governo", ha dichiarato.

Berlusconi e i suoi colleghi di partito hanno fatto marcia indietro rispetto alle sue dichiarazioni, ribadendo di rimanere impegnati in una posizione filo-occidentale nel confronto dell'Europa con la Russia. Il vice leader di Forza Italia Antonio Tajani è volato a Bruxelles per rassicurare i leader dell'UE sulla posizione del suo partito nei confronti della Russia. Sabato Tajani ha prestato giuramento come nuovo ministro degli Esteri italiano.

Il nuovo ministro delle Finanze italiano, invece, è il vice leader della Lega Giancarlo Giorgetti, un conservatore moderato che all'interno del suo partito fa da contrappeso al populista Salvini. La sicurezza delle forniture energetiche è la sfida internazionale più importante per la maggior parte degli italiani, superando altre questioni come l'immigrazione, secondo un recente sondaggio dell'Istituto Italiano per gli Affari Internazionali e dell'Università di Siena.

Quest'anno l'Italia si è mossa rapidamente per aumentare le forniture di gas dall'Algeria e da altre fonti, riducendo la quota di gas russo di oltre la metà rispetto a prima della guerra. L'Italia è fiduciosa di avere gas a sufficienza per questo inverno, ma l'industria e le famiglie sono preoccupate per i prezzi elevati del riscaldamento e dell'elettricità. I leader dell'UE stanno lavorando su come ridurre i prezzi.