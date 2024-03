31 mar 2024 11:36

GIORGIA VUOLE METTERE LE MANI SUL “TESORO” – LA LEGA È PREOCCUPATA DI PERDERE UNO O PIU’ MINISTERI NEL RIMPASTO CHE LA MELONI STA PREPARANDO PER IL DOPO-EUROPEE – AVANZA L’IPOTESI DI SPEDIRE GIORGETTI IN EUROPA COME COMMISSARIO (SEMPRE CHE LA DUCETTA OTTENGA UNA POLTRONA DI PESO NELLA PROSSIMA COMMISSIONE). IN QUEL CASO, ALLA GUIDA DEL MEF ANDREBBE L’ULTRAMELONIANO MAURIZIO LEO – TURNOVER IN VISTA PER I MINISTRI DI FORZA ITALIA, SOSTITUITI CON FIGURE PIÙ VICINE A TAJANI...