2 mag 2019 11:46

GIORNALISMO A CORRENTE ALTERNATA - L’EURO-SORCINO FUBINI RACCONTA DI AVER SILENZIATO UNA NOTIZIA BOMBA: “C'È UN ARTICOLO CHE NON HO VOLUTO SCRIVERE SUL 'CORRIERE': GUARDANDO I DATI DELLA MORTALITÀ INFANTILE IN GRECIA MI SONO ACCORTO CHE CON LA CRISI SONO AUMENTATI I DECESSI DI BAMBINI” - “NON L’HO SCRITTO PERCHE’ IN ITALIA IL DIBATTITO E’ AVVELENATO CON GLI ANTI-EUROPEI PRONTI A USARE QUALUNQUE MATERIALE COME UNA CLAVA CONTRO L’EUROPA. MI SONO DETTO SE SCRIVO QUESTO VENGO STRUMENTALIZZATO DAGLI ANTIEUROPEISTI E OSTRACIZZATO DAGLI ALTRI” - VIDEO