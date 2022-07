20 lug 2022 13:49

È IL GIORNO DEL GIUDIZIO PER DRAGHI, MA ANCHE PER IL CENTRODESTRA – È SEMPRE PIÙ EVIDENTE CHE LA LEGA VOGLIA ROMPERE E NON VOTARE LA FIDUCIA A DRAGHI: IN UNA NOTA FIRMATA DAI DEPUTATI BITONCI E GUSMEROLI, IL CARROCCIO SI DICE “STUPITO” DAL DISCORSO DI DRAGHI. “NESSUN ACCENNO A FLAT TAX E PACE FISCALE. CI LASCIA PERPLESSI” – MA SALVINI RIUSCIRÀ A TENERE COMPATTO IL PARTITO? CHE FARANNO I “GOVERNISTI” GUIDATI DA GIORGETTI? E FORZA ITALIA? I DRAGHIANI CARFAGNA-GELMINI-BRUNETTA SONO DISPOSTI AD ANDARE DIETRO ALLE “MATTANE” DI SALVINI?