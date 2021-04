GIOVANI VIRGULTI - I GRILLINI VANNO A LEZIONE DI PUBLIC SPEAKING DA SILVIA VIRGULTI, EX FIDANZATA DI CARTONE DI LUIGI DI MAIO - FU SCELTA ANNI FA DIRETTAMENTE DA GIANROBERTO CASALEGGIO, LA VIRGULTI E’ UN’ESPERTA DI COMUNICAZIONE CHE HA SVEZZATO I CINQUEPIPPE PRIMA DI SPEDIRLI IN TV, DI FARE INTERVENTI IN AULA O UN COMIZIO - LE LEZIONI VIA ZOOM, I COMPITI A CASA, I SUOI VADEMECUM FORNITI AI MINISTRI M5S NEI DUE GOVERNI CONTE…

Valentina Petrucci per “il Mattino”

Persuasiva, molto preparata e sempre disponibile. È questa l' immagine che buona parte dei deputati e senatori grillini offre di Silvia Virgulti, la formatrice 5 stelle esperta di public speaking, ovvero l' arte di parlare in pubblico. Ben nota alle cronache rosa nazionali per la sua lunga relazione con Luigi Di Maio, Silvia Virgulti fa parte dal 2014 della comunicazione del Movimento 5 Stelle, fin dagli esordi ha avuto sempre il ruolo di formare gli eletti e impartire loro nozioni solide su come stare in video e come comunicare al meglio i contenuti dei propri discorsi.

Classe 1975, originaria di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, amante degli animali e dell' ambiente. Il suo curriculum è costellato di importanti studi: una laurea in Linguistica presso l' università di Vienna, una specializzazione in comunicazione con tesi in linguistica applicata alla comunicazione politica, un master presso la Bocconi in economia e management dell' ambiente.

Tra le molteplici esperienze lavorative spicca, inoltre, un periodo come docente universitaria di didattica e, dunque, formatrice di futuri insegnanti. È quasi certamente grazie alla sua competenza e alla grande attenzione dimostrata per le tematiche ambientali che il Movimento 5 Stelle l' ha voluta da subito nella squadra dei comunicatori senior. Da 7 anni ricopre un ruolo prestigioso nell' organigramma grillino presso la Camera dei deputati e, ogni eletto, che voglia impadronirsi di palchi e piccolo schermo, passa dalle sue lezioni che riscuotono un certo successo e sono giudicate dai più utilissime e di grande interesse.

Proprio come avviene per le aziende che offrono corsi di formazione, così la quarantaseienne comunicatrice ritiene fondamentale che tutti gli eletti abbiano una formazione di base. Le sue lezioni, ad oggi, si svolgono su zoom, mentre in periodo antecedente al covid avevano luogo in presenza con cadenza settimanale, in gruppi o anche singolarmente, su richiesta di deputati o senatori.

I corsi tenuti dalla Virgulti si strutturano in una parte teorica ed una pratica: nella prima la docente comunicatrice spiega come parlare in pubblico, come rendere comprensibili all' interlocutore i concetti espressi, quali termini utilizzare e quali assolutamente è meglio evitare, la gestualità, la postura.

Le lezioni spesso proseguono con la visione, da parte del gruppo, di interventi in aula di colleghi più esperti che, lei stessa, commenta al gruppo, in modo da rendere più pratici e comprensibili i suoi insegnamenti.

Ma non è tutto, perchè come in ogni corso di formazione che si rispetti ci sono delle vere e proprie esercitazioni che la Virgulti assegna, di volta in volta, al gruppo. Si tratta di compiti per la prossima volta come quelli assegnati a scuola: «Preparare due discorsi, di massimo 3 minuti l' uno, uno su un tema che vi sta particolarmente a cuore/che conoscete bene, e il secondo su un qualunque tema di attualità politica (piano vaccinale, ristori, ecc). Il modo migliore di prepararli è parlare a braccio, registrarvi e poi scrivere i passaggi fondamentali e tutto ciò che avete bisogno di memorizzare (ad esempio dati e statistiche).

Il modo più complicato per prepararli è redigere un discorso scritto, cercando poi di dare enfasi: ci potete riuscire, ma non sarà mai efficace come un discorso parlato». I discorsi devono contenere i 10 elementi visti nella prima lezione. Cercate di prepararli con le indicazioni date nella seconda lezione (movimenti destra-sinistra, enfasi, pause, scandire le frasi chiave, ecc.) E così che ciascuno dei deputati e senatori 5 stelle impara a stare in tv, a intervenire in Aula per una certa dichiarazione in discussione generale o in dichiarazione di voto, a catalizzare l' attenzione su di sé durante un comizio, ad essere convincente quando rilascia dichiarazioni alla stampa, ai giornali o anche solo nel dialogo con gli elettori.

D' altra parte, i risultati a seguito dei corsi con Silvia Virgulti si notano. Basti pensare che è stata proprio lei ad iniziare l' allora neo deputato Luigi Di Maio, appena arrivato in Parlamento, all' arte oratoria fino a farne un perfetto esempio di come si possa essere convincenti e persuasivi parlando da un palco a centinaia di persone.

Ed è in parte, dunque, suo anche il merito di quel 33% di consensi ottenuto dai 5 Stelle nelle elezioni politiche del 2018 che ha permesso alla compagine grillina di ritrovarsi al governo. E tuttavia, il ruolo di Silvia Virgulti è stato di peso anche durante il governo Conte I e II con il supporto garantito alla squadra dei ministri 5 stelle che ricevevano, prima di ogni ospitata in tv, i suoi vademecum: documenti aggiornati su tematiche d' attualità in cui forniva la versione da rilasciare alla stampa su taluni temi rilevanti e le ultime dichiarazioni degli altri leader politici, giusto per essere sempre aggiornati e pronti ad ogni risposta.

